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Справа Шеремета і АТОвців Грищенків: захист каже про ознаки підробки ДНК ветерана

Середа, 5 лютого 2020, 12:49
Справа Шеремета і АТОвців Грищенків: захист каже про ознаки підробки ДНК ветерана

Захист ветерана АТО Владислава Грищенка, підозрюваного у невдалому вбивстві бізнесмена на Івано-Франківщині, заявив про можливу фальсифікацію доказу, на якому знайшли ДНК підозрюваного.

Джерело: виступ адвоката Віталія Ковальчука в суді 3 лютого; коментар слідства, наданий УП речником Міністерства внутрішніх справ Артемом Шевченком; матеріали справи, які є у розпорядженні "Української правди"

Деталі: Слідство знайшло ДНК, яке збіглось з ДНК Грищенка, на фрагменті мотузки, що з’єднувала вибухівку і колесо автомобіля жертви. Кілька фрагментів мотузки слідчий запакував у два різні конверти.

Захист стверджує, що пакування двох конвертів відрізнялось. Це нібито свідчить про те, що конверт з фрагментом, на якому знайшли ДНК, хтось міг відкривати ще до експерта. Захисник під час виступу в суді припустив, що ДНК Грищенка могли додати до мотузки.

Позиція слідства: "Ці заяви захисту не відповідають дійсності, експерти не виявили порушень цілісності упаковки речових доказів".

Від УП: У матеріалах справи міститься висновок експерта від листопада 2018 року, який досліджував мотузку. Він, в тому числі, описав зовнішній вигляд конвертів. 

Документ є у розпорядженні "Української правди". Експерт зазначив, що в обох випадках "видимих порушень цілісності конверта, етикетки та відтисків печатки не виявлено". Однак конверти мали зовнішні відмінності. 

Перший конверт із мотузкою, де не виявили ДНК:

Клапани конверта заклеєні, опечатані трьома відтисками поліцейської печатки. На лицевій стороні також присутній відтиск аналогічної печатки.

Є 4 підписи: двох понятих, слідчого та інспектора-криміналіста

Другий конверт із мотузкою, де виявили ДНК:

Клапани заклеєні, фіксовані прозорою липкою стрічкою, паперовою етикеткою з п’ятьма відтисками аналогічної круглої печатки. На тильній стороні є залишки нерозбірливих відтисків печатки. На лицевій стороні – два відтиска печатки.

Є 3 підписи: двох понятих і слідчого. Підпис інспектора-криміналіста відсутній.

 
Тильна сторона конвертів: зліва – конверт без ДНК, справа – конверт з ДНК
Лицева сторона конвертів: зліва – конверт без ДНК, справа – конверт з ДНК; червоним підкреслено підпис інспектора, відсутній на другому конверті
Лицева сторона конвертів: зліва – конверт без ДНК, справа – конверт з ДНК; червоним підкреслено підпис інспектора, відсутній на другому конверті

На дослідження експерту був наданий ще один конверт, запакований того ж дня, що і попередні. Всередині нього була не мотузка, а зразки епітелію бізнесмена Михайла Чекурака, якого нібито мали підірвати. Цей пакунок мав ознаки, схожі на перший конверт.

Третій конверт з експертизи:

Клапани заклеєні та опечатані двома відтисками печатки, на лицевій стороні – один відтиск печатки.

Є 4 підписи. Підпис інспектора-криміналіста відсутній, однак є підпис спеціаліста Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

 
Опис першого і другого конвертів
 
Опис другого і третього конвертів

За даними УП, на початку 2019 року експерти встановили схожість між знайденим на мотузці ДНК і ДНК Владислава Грищенка, який був здобутий під час таємних слідчих дій.

Після затримання чоловіка у нього взяли зразки епітелію для нової експертизи.

При цьому обидва дослідження проводять не безпосередньо з мотузкою, а на підставі висновку, в якому захист бачить ознаки фальсифікації.

Що було раніше: Через подружжя Грищенків, підозрюване у невдалому вбивстві на Івано-Франківщині, слідчі нібито вийшли на фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Правоохоронці наголошують, що на вибуховому пристрою в Івано-Франківській області знайшли ДНК і Грищенка, і його дружини Інни. Її волосину нібито знайшли у вибухівці.

Опрацювавши коло контактів Грищенків, поліція запідозрила у вбивстві Шеремета музиканта, лікарку та військову медсестру.

Знати більше: Детальний розбір справи Шеремета. Всі докази, алібі та відкриті запитання

Буча та Пума. Як арешт добровольців може бути пов'язаний зі справою Шеремета

Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваних у вбивстві.
  • Спершу в поліції сказали, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
  • Однак Грищенкам підозру у справі Шеремета не оголосили. Офіційно іх підозрюють у замаху на вбивство бізнесмена на Івано-Франківщині Михайла Чекурака.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа Шереметаполіція
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