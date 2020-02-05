Справа Шеремета і АТОвців Грищенків: захист каже про ознаки підробки ДНК ветерана
Захист ветерана АТО Владислава Грищенка, підозрюваного у невдалому вбивстві бізнесмена на Івано-Франківщині, заявив про можливу фальсифікацію доказу, на якому знайшли ДНК підозрюваного.
Джерело: виступ адвоката Віталія Ковальчука в суді 3 лютого; коментар слідства, наданий УП речником Міністерства внутрішніх справ Артемом Шевченком; матеріали справи, які є у розпорядженні "Української правди"
Деталі: Слідство знайшло ДНК, яке збіглось з ДНК Грищенка, на фрагменті мотузки, що з’єднувала вибухівку і колесо автомобіля жертви. Кілька фрагментів мотузки слідчий запакував у два різні конверти.
Захист стверджує, що пакування двох конвертів відрізнялось. Це нібито свідчить про те, що конверт з фрагментом, на якому знайшли ДНК, хтось міг відкривати ще до експерта. Захисник під час виступу в суді припустив, що ДНК Грищенка могли додати до мотузки.
Позиція слідства: "Ці заяви захисту не відповідають дійсності, експерти не виявили порушень цілісності упаковки речових доказів".
Від УП: У матеріалах справи міститься висновок експерта від листопада 2018 року, який досліджував мотузку. Він, в тому числі, описав зовнішній вигляд конвертів.
Документ є у розпорядженні "Української правди". Експерт зазначив, що в обох випадках "видимих порушень цілісності конверта, етикетки та відтисків печатки не виявлено". Однак конверти мали зовнішні відмінності.
Перший конверт із мотузкою, де не виявили ДНК:
Клапани конверта заклеєні, опечатані трьома відтисками поліцейської печатки. На лицевій стороні також присутній відтиск аналогічної печатки.
Є 4 підписи: двох понятих, слідчого та інспектора-криміналіста
Другий конверт із мотузкою, де виявили ДНК:
Клапани заклеєні, фіксовані прозорою липкою стрічкою, паперовою етикеткою з п’ятьма відтисками аналогічної круглої печатки. На тильній стороні є залишки нерозбірливих відтисків печатки. На лицевій стороні – два відтиска печатки.
Є 3 підписи: двох понятих і слідчого. Підпис інспектора-криміналіста відсутній.
На дослідження експерту був наданий ще один конверт, запакований того ж дня, що і попередні. Всередині нього була не мотузка, а зразки епітелію бізнесмена Михайла Чекурака, якого нібито мали підірвати. Цей пакунок мав ознаки, схожі на перший конверт.
Третій конверт з експертизи:
Клапани заклеєні та опечатані двома відтисками печатки, на лицевій стороні – один відтиск печатки.
Є 4 підписи. Підпис інспектора-криміналіста відсутній, однак є підпис спеціаліста Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За даними УП, на початку 2019 року експерти встановили схожість між знайденим на мотузці ДНК і ДНК Владислава Грищенка, який був здобутий під час таємних слідчих дій.
Після затримання чоловіка у нього взяли зразки епітелію для нової експертизи.
При цьому обидва дослідження проводять не безпосередньо з мотузкою, а на підставі висновку, в якому захист бачить ознаки фальсифікації.
Що було раніше: Через подружжя Грищенків, підозрюване у невдалому вбивстві на Івано-Франківщині, слідчі нібито вийшли на фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Правоохоронці наголошують, що на вибуховому пристрою в Івано-Франківській області знайшли ДНК і Грищенка, і його дружини Інни. Її волосину нібито знайшли у вибухівці.
Опрацювавши коло контактів Грищенків, поліція запідозрила у вбивстві Шеремета музиканта, лікарку та військову медсестру.
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Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваних у вбивстві.
- Спершу в поліції сказали, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
- Однак Грищенкам підозру у справі Шеремета не оголосили. Офіційно іх підозрюють у замаху на вбивство бізнесмена на Івано-Франківщині Михайла Чекурака.