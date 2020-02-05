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Україна отримала німецьке обладнання, що діагностує новий коронавірус

Середа, 5 лютого 2020, 19:34
Україна отримала німецьке обладнання, що діагностує новий коронавірус

Україна отримала з Німеччини тест-систему для виявлення нового коронавірусу.

Джерело: Урядовий портал

Дослівно: "Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу.

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, що зазначено в рекомендаціях ВООЗ".

Деталі: Також у Міністерстві охорони здоров’я зустрілися з виробниками та постачальниками хірургічних масок. З’ясувалося, що дефіциту в аптечних мережах бракує масок, а на складах постачальників їх достатньо.

Що передувало: На борту круїзного лайнера Diamond Princess, який заблокували у Японії через спалах нового коронавірусу, знаходиться 25 громадян України.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Наразі коронавірус виявили у більш як 24 тисяч осіб. Померли майже 500 людей.

Українська правда

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