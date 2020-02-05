Україна отримала німецьке обладнання, що діагностує новий коронавірус
Україна отримала з Німеччини тест-систему для виявлення нового коронавірусу.
Джерело: Урядовий портал
Дослівно: "Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу.
Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, що зазначено в рекомендаціях ВООЗ".
Деталі: Також у Міністерстві охорони здоров’я зустрілися з виробниками та постачальниками хірургічних масок. З’ясувалося, що дефіциту в аптечних мережах бракує масок, а на складах постачальників їх достатньо.
Що передувало: На борту круїзного лайнера Diamond Princess, який заблокували у Японії через спалах нового коронавірусу, знаходиться 25 громадян України.
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Передісторія:
- Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Наразі коронавірус виявили у більш як 24 тисяч осіб. Померли майже 500 людей.