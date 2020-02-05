Україна отримала німецьке обладнання, що діагностує новий коронавірус

Україна отримала з Німеччини тест-систему для виявлення нового коронавірусу.

Джерело: Урядовий портал

Дослівно: "Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу.

Діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, що відповідають епідеміологічному і клінічному визначенню хвороби, що зазначено в рекомендаціях ВООЗ".

Деталі: Також у Міністерстві охорони здоров’я зустрілися з виробниками та постачальниками хірургічних масок. З’ясувалося, що дефіциту в аптечних мережах бракує масок, а на складах постачальників їх достатньо.

Що передувало: На борту круїзного лайнера Diamond Princess, який заблокували у Японії через спалах нового коронавірусу, знаходиться 25 громадян України.

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