На борту лайнера, де виявили коронавірус, 25 українців – МЗС

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Середа, 5 лютого 2020, 18:52

На борту круїзного лайнера Diamond Princess, який заблокували через спалах нового коронавірусу, знаходиться 25 громадян України.

Джерело: відповідь Міністерства закордонних справ на запит "Української правди"

Дослівно: "За попередньою інформацією, на борту лайнера перебуває 25 громадян України, які є членами екіпажу судна.

Посольство України в Японії вживає оперативних заходів з метою перевірки зазначеної інформації та забезпечення належного консульського супроводу справи".

Деталі: За інформацією українського посольства у Японії, лайнер знаходиться на рейді поблизу порту Йокогама.

На судні оголошено карантин з ранку 5 лютого терміном на 14 діб.

На борту лайнера перебувають 3700 осіб з 56 країн світу, з яких 2700 – пасажири, а решта – члени екіпажу.

Японські медики наразі вживають заходів, щоб діагностувати усіх, хто перебуває на судні.

Влада Японії організувала життєзабезпечення судна і людей на борту, працює служба психологічної підтримки.

Після завершення карантину планують організувати додаткове обстеження, після чого вирішиться, чи дозволяти пасажирам залишити лайнер.

Що було раніше: 5 лютого "Радіо Свобода" з посиланням на неназвану людину, яка перебуває на судні, повідомила, що 20 українців перебувають на борту заблокованого через коронавірус Diamond Princess.

На кораблі виявили щонайменше 10 випадків захворювання коронавірусом з Китаю.

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Передісторія:

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Наразі коронавірус виявили у більш як 24 тисячі людей. Померли майже 500 людей.
  • В Україні 11 пацієнтам уже зняли підозру на коронавірус 2019-nCoV, двоє пацієнтів ще перебувають на діагностиці.

Альона Мазуренко, УП
Теми: коронавірус кораблі МЗС українці вірус


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