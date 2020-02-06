Тимошенко в Раді зайняла місце Разумкова, а бодібілдер із "Слуги народу" заблокував Власенка

У Верховній Раді Юлія Тимошенко зайняла робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, а її колега Сергій Власенко не зміг обійти "слугу народу" Артема Дмитрука.

Джерело: засідання Верховної Ради 6 лютого

Деталі: У Верховній Раді, де планується розгляд законопроєкту про ринок землі, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заблокувала робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Фото: Ян Доброносов

Її колега Сергій Власенко намагався також пройти до президії, але на заваді йому став "слуга народу" майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу Артем Дмитрук.

фото: Ян Доброносов

Що було раніше: Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі.

За словами Арахамії, на пленарному засіданні запропонують розглядати питання порядку денного на четвер до їх повного завершення.

Читайте також: "Готуємось до "земельної ночі" в Раді: що змінилось в проєкті про ринок землі"

Передісторія: