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Тимошенко в Раді зайняла місце Разумкова, а бодібілдер із "Слуги народу" заблокував Власенка

Четвер, 6 лютого 2020, 11:09
Тимошенко в Раді зайняла місце Разумкова, а бодібілдер із Слуги народу заблокував Власенка
Фото: Ян Доброносов

У Верховній Раді Юлія Тимошенко зайняла робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, а її колега Сергій Власенко не зміг обійти "слугу народу" Артема Дмитрука.

Джерело: засідання Верховної Ради 6 лютого

Деталі: У Верховній Раді, де планується розгляд законопроєкту про ринок землі, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заблокувала робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова.

 
Фото: Ян Доброносов

Її колега Сергій Власенко намагався також пройти до президії, але на заваді йому став "слуга народу" майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу Артем Дмитрук.

 
фото: Ян Доброносов

Що було раніше: Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі.

За словами Арахамії, на пленарному засіданні запропонують розглядати питання порядку денного на четвер до їх повного завершення.

Читайте також: "Готуємось до "земельної ночі" в Раді: що змінилось в проєкті про ринок землі"

Передісторія:

  • На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.
  • Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% українців не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум із цього питання.
  • Згідно з листопадовим опитуванням "Центру Разумкова", 77,6% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, якби він відбувався найближчої неділі. 68,3% з них проголосували б за продовження мораторію.
  • Фракції "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності" та депутатська група "За майбутнє" виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення.

"Українська правда" у Threads

Теми: земляТимошенкоСлуга народуВерховна Рада
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