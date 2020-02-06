Тимошенко в Раді зайняла місце Разумкова, а бодібілдер із "Слуги народу" заблокував Власенка
У Верховній Раді Юлія Тимошенко зайняла робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова, а її колега Сергій Власенко не зміг обійти "слугу народу" Артема Дмитрука.
Джерело: засідання Верховної Ради 6 лютого
Деталі: У Верховній Раді, де планується розгляд законопроєкту про ринок землі, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заблокувала робоче місце спікера парламенту Дмитра Разумкова. Її колега Сергій Власенко намагався також пройти до президії, але на заваді йому став "слуга народу" майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу Артем Дмитрук.
Що було раніше: Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у фракції достатньо голосів на підтримку законопроєкту про ринок землі.
За словами Арахамії, на пленарному засіданні запропонують розглядати питання порядку денного на четвер до їх повного завершення.
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Передісторія:
- На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.
- Вересневе опитування Київського міжнародного інституту соціології показало, що 52% українців не схвалюють ідею скасувати мораторій на землю, підтримують рішення Зеленського лише 35% опитаних, а 64% респондентів – за референдум із цього питання.
- Згідно з листопадовим опитуванням "Центру Разумкова", 77,6% українців взяли б участь у референдумі щодо скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення, якби він відбувався найближчої неділі. 68,3% з них проголосували б за продовження мораторію.
- Фракції "Батьківщини", "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності" та депутатська група "За майбутнє" виступають проти продажу земель сільськогосподарського призначення.