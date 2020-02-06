Виявлено ймовірний доказ причетності Дубінського до прослушки Гончарука

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Четвер, 6 лютого 2020, 14:54
Євген Куксін під час обшуку в студії Дубінського на каналі 1+1

Аудіозапис прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука містить докази того, що до його появи причетний нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Джерело: метадані файлу, опублікованого в telegram-каналі Дубінського

Деталі: Оригінал файлу прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука, опублікований Дубінським, містить запис в метаданих про те, що цей файл оброблявся на комп'ютері з ім'ям користувача "KUKSIN".

метадані файлу прослушки Гончарука
Метадані файлу прослушки Гончарука

На це, зокрема, звернув увагу користувач twitter Євген Сакаль. Українська правда переглянула метадані аудіозапису з каналу Дубінського і підтверджує цю інформацію.

Справа в тому, що Дубінський, публікуючи аудіозапис, завантажив його в telegram саме в якості файлу, таким чином, запис не був автоматично оброблений месенджером і зберіг первинні дані про його походження.

В управлінні журналістських проектів "1+1 Продакшн", де знімають программу Дубінського "Гроші", працює кореспондентом Євген Куксін.

Сам Дубінський, коментуючи появу в ЗМІ цієї інформації, заявив, що прізвище Куксіна в метаданих файлу міг прописати будь-хто вручну. Варто підкреслити, що Українська правда перевірила метадані, скачавши оригінальний файл з telegram-каналу Дубінського. Файл залишається доступним для скачування і подивитися його метадані може будь-хто.

Що було раніше: 5 лютого у приміщенні студії Дубинського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 в Києві співробітники СБУ провели обшук. Слідчі зокрема цікавилися робочим місцем співробітника телеканалу Євгена Куксіна.

Раніше газета "Дзеркало тижня" з посиланням на поінформованих співрозмовників повідомляла, що вже на ранок після появи YouTube-роликів записів прослушки президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. Того ж дня, Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.

В обох силових відомствах остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти збіглися точно: ролик монтувався на комп'ютері журналіста ТВ-програми розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів.

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Нагадаємо:

  • 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці".Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
  • 16 січня Гончарук заявив, що ворогам не вдасться зупинити його й обгрунтував, чому він не "профан" в економіці. Він навіть заявив, що подав заяву про відставку, але чомусь президенту, а не у Верховну Раду.
  • 17 січня Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.

Теми: Дубінський Гончарук


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