Прослушка Гончарука: УДО співпрацює з СБУ, щоб зняти з себе підозри

Управління державної охорони України заперечує причетність своїх військовослужбовців до прослушки прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука.

Джерело: пресслужба УДО

Пряма мова: "Управління державної охорони України відкрито співпрацює зі Службою безпеки України в межах кримінального провадження щодо незаконного прослуховування Прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука, щоб зняти будь-які можливі підозри в причетності військовослужбовців УДО України до цього інциденту".

Деталі: УДО звернулось до ЗМІ з проханням утриматись від публікації "здогадок і чуток" про причетність спецслужби до прослуховування високо посадовців.

Що було раніше: 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська,18 в Києві. Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки проходили у межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Аудіозапис прослушки, який опублікував Дубінський, містить докази того, що до його монтажу можливо причетний співробітник "1+1" Євген Куксін.

Обшуки також проводились в УДО і в урядовців.

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