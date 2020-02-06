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Прослушка Гончарука: УДО співпрацює з СБУ, щоб зняти з себе підозри

Четвер, 6 лютого 2020, 15:39
Прослушка Гончарука: УДО співпрацює з СБУ, щоб зняти з себе підозри

Управління державної охорони України заперечує причетність своїх військовослужбовців до прослушки прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука.

Джерело: пресслужба УДО

Пряма мова: "Управління державної охорони України відкрито співпрацює зі Службою безпеки України в межах кримінального провадження щодо незаконного прослуховування Прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука, щоб зняти будь-які можливі підозри в причетності військовослужбовців УДО України до цього інциденту".

Деталі: УДО звернулось до ЗМІ з проханням утриматись від публікації "здогадок і чуток" про причетність спецслужби до прослуховування високо посадовців.

Що було раніше: 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська,18 в Києві. Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки проходили у межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Аудіозапис прослушки, який опублікував Дубінський, містить докази того, що до його монтажу можливо причетний співробітник "1+1" Євген Куксін.

Обшуки також проводились в УДО і в урядовців.

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Передісторія:

  • 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці". Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
  • Вранці 17 січня стало відомо, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і поїхав до Офісу президента на консультації замість засідання Верховної Ради, де була передбачена година запитань до уряду.
  • В Офісі президента записали відео зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, де глава держави заявив, що не хоче поки його відставки.
  • Зеленський дав доручення правоохоронним органам за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку.

"Українська правда" в Threads

Теми: прослуховуванняУДОСБУГончарукДубінський
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