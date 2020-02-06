Обшуки у справі "плівок Гончарука": СБУ відповіла на закиди "1+1"

Служба безпеки України закликала журналістів та громадськість не робити поспішних висновків, а дочекатися офіційних результатів розслідування справи про прослуховування наради прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: СБУ

Деталі: Працівники спецслужби проаналізували заяви телеканалу "1+1" і вирішили уточнити свою позицію тож наводять свої контраргументи.

Зокрема представники каналу називають обшуки глобальними. СБУ уточнює, що слідчі дії пройшли лише на робочих місцях окремих журналістів.

Спецслужба стверджує, що отримати докази через проведення інших слідчих дій в цій ситуації було неможливо.

Телеканал називає дії СБУ незаконними, в СБУ наголошують, що діяли законно на підставі ухвали судді.

Журналісти називають обшуки тиском на свободу слова. В СБУ запевняють, що слідчі дії ніяк не вплинули на телеефір, а журналісти продовжують професійну діяльність.

Обшуки вдома у журналістів теж були законними – суд визнав, що для цього є підстави і дав дозвіл, наголошують в СБУ.

Комп’ютери вилучалися для ретельнішого вивчення та проведення необхідних експертиз, зокрема і для виявлення ймовірно знищеної інформації.

Слідчі дії проводились не лише з журналістами, а й стосовно окремих міністрів, представників Нацбанку, правоохоронних органів та інших осіб.

Дослівно СБУ: "Встановлюється причетність різних осіб та їх роль у вчиненні цього злочину. Це не означає, що журналісти особисто робили записи. Однак вони могли бути долучені до цієї справи. Досудове розслідування триває".