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Обшуки у справі "плівок Гончарука": СБУ відповіла на закиди "1+1"

Четвер, 6 лютого 2020, 16:39
Обшуки у справі плівок Гончарука: СБУ відповіла на закиди 1+1

Служба безпеки України закликала журналістів та громадськість не робити поспішних висновків, а дочекатися офіційних результатів розслідування справи про прослуховування наради прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Джерело: СБУ

Деталі: Працівники спецслужби проаналізували заяви телеканалу "1+1" і вирішили уточнити свою позицію тож наводять свої контраргументи.

 

Зокрема представники каналу називають обшуки глобальними. СБУ уточнює, що слідчі дії пройшли лише на робочих місцях окремих журналістів.

Спецслужба стверджує, що отримати докази через проведення інших слідчих дій в цій ситуації було неможливо.

Телеканал називає дії СБУ незаконними, в СБУ наголошують, що діяли законно на підставі ухвали судді.

Журналісти називають обшуки тиском на свободу слова. В СБУ запевняють, що слідчі дії ніяк не вплинули на телеефір, а журналісти продовжують професійну діяльність.

 

Обшуки вдома у журналістів теж були законними – суд визнав, що для цього є  підстави і дав дозвіл, наголошують в СБУ.

Комп’ютери вилучалися для ретельнішого вивчення та проведення необхідних експертиз, зокрема і для виявлення ймовірно знищеної інформації.

Слідчі дії проводились не лише з журналістами, а й стосовно окремих міністрів, представників Нацбанку, правоохоронних органів та інших осіб.

 

Дослівно СБУ: "Встановлюється причетність різних осіб та їх роль у вчиненні цього злочину. Це не означає, що журналісти особисто робили записи. Однак вони могли бути долучені до цієї справи. Досудове розслідування триває".

Що було раніше: 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська,18 в Києві.

Голова Служби безпеки Іван Баканов заявив, що обшуки на телеканалі "1+1" проходили у межах розслідування кримінальної справи щодо незаконного прослуховування прем‘єр-міністра Олексія Гончарука.

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Передісторія:

  • 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці". Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
  • 17 січня Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.
  • Деякі ЗМІ писали, що прослушку могло встановити Управління держохорони, але в УДО заявили, що не причетні ні до "зливу", ні до прослуховування топпосадовців.
  • Аудіозапис прослушки прем'єр-міністра Олексія Гончарука містить імовірні доказитого, що до його появи причетний нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Українська правда
Теми: прослуховуванняСБУ
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