Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзалізниця" вже готова пускати в поїзди через посвідчення в "Дії"

Четвер, 6 лютого 2020, 17:03
Укрзалізниця вже готова пускати в поїзди через посвідчення в Дії

"Українська залізниця" заявляє, що пасажири при посадці у поїзд вже можуть пред’являти електронне посвідчення у додатку "Дія".

Джерело: сайт Української залізниці

Дослівно: "Укрзалізниця підтримує цифровізацію відносин держави й громадянина та запуск проекту "Дія", який був презентований 6 лютого 2020 року за участі президента України Володимира Зеленського. Вже відсьогодні користувачі додатку "Дія" можуть пред’являти електронне посвідчення у додатку при посадці у поїзд".

Деталі: Зазначимо, що наразі у додатку "Дія" доступне лише посвідчення водія. Вказується, що посвідчення у додатку буде доступне офлайн, але важливим фактором при звірці даних буде дата останнього оновлення документа.

Якщо е-посвідчення не матиме фото, або виникатимуть технічні проблеми, воно не вважатиметься чинним. Тоді пасажиру необхідно буде пред’явити звичайний документ, що посвідчує особу.

Не можна буде використовувати скріншот посвідчення з додатку "Дія".

При посадці у поїзд пасажир повинен мати квиток і посвідчення, що посвідчує особу.

Це може бути паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон та інші, які передбачені правилами.

Читайте також: "Hyperloop по-українськи", або Що кажуть про Ілона Маска в електричках

Що було раніше:

  • У четвер команда президента Володимира Зеленського презентувала проєкт "Дія", що має на меті цифровізацію відносин держави й громадянина.
  • Планується, що в додатку до смартфона у 2020 році можна буде отримати близько 50 держаних послуг. Також там повинен бути електронний паспорт з QR-кодом, закордонний паспорт і студентський.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізницядіджиталізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: