Пристайко відреагував на розмови в Офісі Зеленського про свою відставку

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко не бачить підстав для розмов про свою можливу відставку і каже, що все залежить від президента Володимира Зеленського.

Джерело: Вадим Пристайко на брифінгу з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Щодо моєї можливої відставки, я – професійний дипломат, я був у різних країнах, працював, змінював роботу. І моя домовленість із президентом Зеленським була від самого початку, що ми працюємо доти, доки я можу бути корисний...

Розмови про те, що хтось десь щось хоче змінити, я вважаю, що вони на сьогодні не мають під собою жодних підстав ... Принаймні, я і президент про це не говорили".

Що передувало: У Кабінеті міністрів в рамках переформатування уряду Олексія Гончарука готують кілька звільнень.

Співрозмовник УП в Офісі президента сказав про Пристайка, що він "хороший дипломат, але як міністр себе не проявив": "За ці декілька місяців він зіпсував відносини майже з усіма в команді. І його треба міняти, але в ОП ще не прийняли остаточного рішення".

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