У Кабміні готують звільнення, але про Авакова не йдеться

У Кабінеті міністрів в рамках переформатування уряду Олексія Гончарука готують кілька звільнень.

Джерело: стаття УП "ПереЗЕвантаження. Як Зеленський готується змінити уряд Гончарука"

Дослівно: "В уряді планують також декілька звільнень. У відставку можуть відправити міністерку соціальної політики Юлію Соколовську. На її місце обговорюють кандидатуру близької до Андрія Єрмака голови комітету ВРУ з питань соцполітики Галину Третьякову".

Деталі: За словами одного з членів уряду, із Соколовською справді є проблеми – мовляв, вона хороша людина, але "не до кінця розуміє сферу".

Також, подейкують, що президент пильно придивляється до своєї формальної квоти в уряді: міністра оборони та міністра закордонних справ. Щодо обох питання відкрите.

За словами співрозмовника УП в Офісі президента, із міністром закордонних справ Вадимом Пристайком дивна ситуація, бо він "хороший дипломат, але як міністр себе не проявив". Також кажуть, що за ці декілька місяців він зіпсував відносини майже з усіма в команді. Так само в Офісі президента вважають, що ніяк не проявив себе на посаді і міністр оборони Андрій Загороднюк.

Поряд із цим, за словами співрозмовників УП, питання заміни "вічного" глави МВС Арсена Авакова, якого тимчасово залишали на посаді "під особисту відповідальність" президента, наразі не обговорюється.

Головною причиною цього називають те, що у президента Володимира Зеленського досі немає людини, яка б могла посунути Авакова і втримати в руках надскладне Міністерство внутрішніх справ, де вплив чинного міністра за 6 років безперервної роботи величезний.

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