Сім'я колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азаров, яка втекла до Росії у 2014 році, володіє кількома ділянками й маєтками на елітній Рубльовці під Москвою.

Джерело: журналістське розслідування proekt.media

Деталі: Микола Азаров узяв в безстрокову оренду у Російської Федерації майже 50 соток землі в селі Петрово-Дальнє. До кінця 2014 року цією ділянкою розпоряджався "Оздоровчий комплекс Рубльово-Успенський" Управління справами президента РФ.

Скільки Азаров за неї платить і чи платить взагалі, невідомо.

У даних Росреестру зазначено, що землю було виділена колишньому прем'єру на підставі якогось офіційного "листа" від 16.01.2015 №РС-6с, але не вказано, чийого авторства.

Раніше Микола Азаров казав, що за вказівкою Володимира Путіна йому надали в Росії статус "політичного біженця".

Дружина Азарова Людмила у 2014 році придбала ділянку площею 15 соток із будинком на 1,1 тисяч кв м по сусідству. Аналогічні за площею ділянка й будинок у Петрово-Дальньому коштують близько 370 млн рублів (близько 5,4 млн дол.).

У тому ж році власницею 99 соток і домом у селищі Жуківка стала Лілія Азарова – невістка екс-прем'єра, дружина сина Миколи Азарова Олексія (в Україні той є фігурантом кримінальної справи про отримання хабаря). Ділянка такої ж площі з маєтком у Жуківці зараз продається за 1,2 млрд рублів (близько 17,5 млн дол.).

Довідка: Колишній глава українського МВС Віталій Захарченко, який утік до Росії, також був власником нерухомості на Рубльовці – разом із дружиною Людмилою він придбав ділянку в 40 соток і будинок у 660 кв метрів на території котеджного селища "Парк Вілл" у Жуківці (в серпні минулого року пара розлучилася і власницею, за документами, залишилася тільки Людмила).

Землею й маєтками на Рубльовці володіють також сім'я колишнього президента Киргизії Аскара Акаєва, який втік до Росії, та сім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва.