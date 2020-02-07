Сім'я колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, яка втекла до Росії у 2014 році, володіє кількома ділянками й маєтками на елітній Рубльовці під Москвою.

Джерело: журналістське розслідування proekt.media

Деталі: Микола Азаров узяв в безстрокову оренду у Російської Федерації майже 50 соток землі в селі Петрово-Дальнє. До кінця 2014 року цією ділянкою розпоряджався "Оздоровчий комплекс Рубльово-Успенський" Управління справами президента РФ.

Скільки Азаров за неї платить і чи платить взагалі, невідомо.

У даних Росреестру зазначено, що землю було виділена колишньому прем'єру на підставі якогось офіційного "листа" від 16.01.2015 №РС-6с, але не вказано, чийого авторства.

Раніше Микола Азаров казав, що за вказівкою Володимира Путіна йому надали в Росії статус "політичного біженця".

Дружина Азарова Людмила у 2014 році придбала ділянку площею 15 соток із будинком на 1,1 тисяч кв м по сусідству. Аналогічні за площею ділянка й будинок у Петрово-Дальньому коштують близько 370 млн рублів (близько 5,4 млн дол.).

У тому ж році власницею 99 соток і домом у селищі Жуківка стала Лілія Азарова – невістка екс-прем'єра, дружина сина Миколи Азарова Олексія (в Україні той є фігурантом кримінальної справи про отримання хабаря). Ділянка такої ж площі з маєтком у Жуківці зараз продається за 1,2 млрд рублів (близько 17,5 млн дол.).

Довідка: Колишній глава українського МВС Віталій Захарченко, який утік до Росії, також був власником нерухомості на Рубльовці – разом із дружиною Людмилою він придбав ділянку в 40 соток і будинок у 660 кв метрів на території котеджного селища "Парк Вілл" у Жуківці (в серпні минулого року пара розлучилася і власницею, за документами, залишилася тільки Людмила).

Землею й маєтками на Рубльовці володіють також сім'я колишнього президента Киргизії Аскара Акаєва, який втік до Росії, та сім'я президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Дружина колишнього президента України Віктора Януковича Людмила та фірми їхнього сина Олександра володіють майном в анексованому Росією Криму.