Стрілянина у Мукачеві: Аваков відправив спецпризначенців і Нацгвардію

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 20:35

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки у Мукачеві, де зранку відбулася стрілянина.

Джерело: МВС

Дослівно: "Арсен Аваков віддав наказ посилити заходи безпеки. Зокрема у місті до оперативно-профілактичного відпрацювання залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції та Національної гвардії України".

Деталі: МВС проводить спецоперацію з пошуку учасників події.

Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та незаконного поводження зі зброєю.

Що передувало: 7 лютого о 10 ранку до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Поранення отримали двоє чоловіків.

Депутати Мукачівської міськради звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом надати місту невідкладну і дієву правоохоронну допомогу. 

Вони також попросили змінити керівництво міського управління поліції на фахівців з інших регіонів країни.

 
 

Українська правда
Теми: Мукачеве Аваков МВС поліція зброя


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