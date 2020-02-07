Стрілянина у Мукачеві: Аваков відправив спецпризначенців і Нацгвардію

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки у Мукачеві, де зранку відбулася стрілянина.

Джерело: МВС

Дослівно: "Арсен Аваков віддав наказ посилити заходи безпеки. Зокрема у місті до оперативно-профілактичного відпрацювання залучено оперативників, а також спецпризначенців поліції та Національної гвардії України".

Деталі: МВС проводить спецоперацію з пошуку учасників події.

Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та незаконного поводження зі зброєю.

Що передувало: 7 лютого о 10 ранку до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Поранення отримали двоє чоловіків.

Депутати Мукачівської міськради звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом надати місту невідкладну і дієву правоохоронну допомогу.

Вони також попросили змінити керівництво міського управління поліції на фахівців з інших регіонів країни.