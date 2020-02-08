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"Велике будівництво": Гончарук доручив головам ОДА підготувати плани

Субота, 8 лютого 2020, 08:56
Велике будівництво: Гончарук доручив головам ОДА підготувати плани

Прем'єр Олексій Гончарук доручив головам облдержадміністрацій до наступного тижня підготувати план із переліком об'єктів та доріг, які будуть збудовані або відремонтовані в рамках програми "Велике будівництво".

Джерело: прем’єр Олексій Гончарук під час селекторної наради з керівниками ОДА в п'ятницю, повідомляє Урядовий портал

Пряма мова: "Програма президента "Велике будівництво" стартує з 1 березня. Ми починаємо масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг по всій країні.

З боку уряду ми забезпечимо регіони всім необхідним, щоб будівництво почалось вчасно. Головна задача керівників ОДА — це вчасна координація діяльності з профільними міністерствами та відомствами та координація роботи на місцях".

Деталі: За словами Гончарука, у кожної області має бути узгоджений з Міністерством розвитку громад та територій перелік об’єктів, які область планує побудувати або відремонтувати протягом року. До 14 лютого всі області мають узгодити перелік об’єктів на будівництво з Мінрегіоном.

Окремо області також мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати в рамках Дорожнього фонду. В пріоритеті — дороги до опорних шкіл та лікарень.

З усіх областей, які до 1 лютого мали подати Укравтодору ці документи, тільки шість вже мають узгоджений перелік доріг. Ще 13 планів областей — в процесі узгодження.

Решта шість областей не подали поки що жодного документа до Укравтодору та не мають чітких планів, які саме дороги вони мають ремонтувати.

Прем’єр додав, що до наступного тижня у кожного керівника ОДА має бути конкретний план області з переліком всіх об’єктів та доріг до них. Ці плани кожен голова облдержадміністрації презентує наступного тижня в Києві на засіданні уряду.

Українська правда

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Теми: ГончарукКабінет міністрівмісцева влададорогибудівництво
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