Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вісім українських стартапів отримають 9 мільйонів - Гончарук

Субота, 8 лютого 2020, 18:50
Вісім українських стартапів отримають 9 мільйонів - Гончарук

Вісім українських стартапів отримають 9 мільйонів гривень від держави з Українського фонду стартапів. 

Джерело: прем'єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками засідання наглядової ради Українського фонду стартапів, якого цитує Департамент комунікацій секретаріату КМУ 

Деталі: Фонд стартапів обрав перших 8 переможців пітчинг-сесій, які діляться на дві категорії: Seed-гранти надаються розробникам вже створених продуктів, які потребують розширення та підтримки, та становлять 1 млн 250 тис. грн (50 тисяч доларів).

Друга категорія - pre-seed-гранти, які надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тис. грн (25 тисяч доларів).

Зокрема seed-гранти отримають AeroDrone - комплексні рішення на базі безпілотних літаків; GeoDesign info - аналітичний онлайн-центр; BIOC - технологія нанополімеризації для отримання біопластику; FieldBI - аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку; Правомен - автоматизований помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню; Framiore - сталий бренд одягу із власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

Pre-seed-гранти отримають Pytag - торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном; BioBin - мобільний додаток для кращого впливу на довкілля.  

Пряма мова Гончарука: "Розвиток креативних індустрій є важливим для нашої країни. Уряд підтримуватиме цей напрям. Фонд не припиняє прийом заявок, і вже є нові стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей".

Деталі: За словами глави уряду, очікується, що наступний пітчинг відбудеться на початку березня 2020 року. 

Знати більше: 

Полювання на "єдинорогів": як працює Український фонд стартапів та як отримати фінансування 

Українська правда
Теми: бізнесГончарук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
бізнес
"Слуга" Слюсарєв після вторгнення став власником заводу "Рапід" і фірм у трьох країнах – ЗМІ
Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
Енергокомпанія Ахметова розраховує на державні кредити для відновлення ТЕС
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: