Вісім українських стартапів отримають 9 мільйонів - Гончарук

Вісім українських стартапів отримають 9 мільйонів гривень від держави з Українського фонду стартапів.

Джерело: прем'єр-міністр Олексій Гончарук за підсумками засідання наглядової ради Українського фонду стартапів, якого цитує Департамент комунікацій секретаріату КМУ

Деталі: Фонд стартапів обрав перших 8 переможців пітчинг-сесій, які діляться на дві категорії: Seed-гранти надаються розробникам вже створених продуктів, які потребують розширення та підтримки, та становлять 1 млн 250 тис. грн (50 тисяч доларів).

Друга категорія - pre-seed-гранти, які надаються розробникам ідей, які ще на стадії створення власного продукту. Вони отримають по 625 тис. грн (25 тисяч доларів).

Зокрема seed-гранти отримають AeroDrone - комплексні рішення на базі безпілотних літаків; GeoDesign info - аналітичний онлайн-центр; BIOC - технологія нанополімеризації для отримання біопластику; FieldBI - аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку; Правомен - автоматизований помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню; Framiore - сталий бренд одягу із власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

Pre-seed-гранти отримають Pytag - торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном; BioBin - мобільний додаток для кращого впливу на довкілля.

Пряма мова Гончарука: "Розвиток креативних індустрій є важливим для нашої країни. Уряд підтримуватиме цей напрям. Фонд не припиняє прийом заявок, і вже є нові стартапи, які потраплять на наступний пітчинг ідей".

Деталі: За словами глави уряду, очікується, що наступний пітчинг відбудеться на початку березня 2020 року.

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