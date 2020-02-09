Кількість інфікованих пасажирів на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії, зросла до 70 осіб.

Джерело: Bloomberg з посиланням на дані японського телеканалу "Asahi"

Деталі: Згідно з повідомленням, вірус виявили ще у 6 осіб.

Раніше повідомлялося про зараження 64 пасажирів лайнера.

Як заявив міністр охорони здоров'я Японії Катсунобу Като, у неділю влада приділятиме пріоритетну увагу перевірці на віруси у літніх людей на лайнері в Йокогамі.

За його словами, на судні перебувають близько 600 осіб, які потребують ліків.

Читайте також:

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Нагадаємо,