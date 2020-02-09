Коронавірус на лайнері з українцями на борту виявили у 70 осіб - ЗМІ
Неділя, 9 лютого 2020, 09:52
Кількість інфікованих пасажирів на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії, зросла до 70 осіб.
Джерело: Bloomberg з посиланням на дані японського телеканалу "Asahi"
Деталі: Згідно з повідомленням, вірус виявили ще у 6 осіб.
Раніше повідомлялося про зараження 64 пасажирів лайнера.
Як заявив міністр охорони здоров'я Японії Катсунобу Като, у неділю влада приділятиме пріоритетну увагу перевірці на віруси у літніх людей на лайнері в Йокогамі.
За його словами, на судні перебувають близько 600 осіб, які потребують ліків.
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Нагадаємо,
- На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 - пасажири, решта - члени екіпажу, в тому числі - 25 українців.
- Перевірки на наявність вірусу у пасажирів лайнера почали після того, як у одного з них діагностували коронавірус. За підсумками перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 осіб. Після цього на лайнері оголосили двотижневий карантин.
- За останніми даними, в результаті зараження коронавірусів померли 813 осіб, за останню добу - 89 осіб. Кількість випадків інфікування зросла до 37 549 осіб.
Українська правда