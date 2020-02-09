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Одіозних лісівників на Харківщині й Закарпатті звільнено – Гончарук

Неділя, 9 лютого 2020, 18:22
Одіозних лісівників на Харківщині й Закарпатті звільнено – Гончарук

Прем'єр Олексій Гончарук повідомив про звільнення керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерія Мурги та голови ДП "Гутянське лісове господарство" на Харківщині Віктора Сиси.

Джерело: Гончарук у Facebook

Дослівно: "Очищуємо лісову галузь від корупції — звільнено одіозних лісівників на Харківщині й Закарпатті.

Майже місяць тому я поставив новому керівнику Держлісагентства пріоритетне завдання — провести кадрові чистки у відомстві, залишивши лише порядних співробітників. За моїм дорученням у Держлісагентстві відбувається повний аудит діяльності, а найголовніше — розпочався процес вичищення галузі від корупціонерів.

Звільнено керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу — численні скарги щодо нього підтвердилися, тож його звільнили в першу чергу серед обласних очільників.

Так само вражаючими виявилися результати перевірки ДП "Гутянське лісове господарство" на Харківщині, яке очолював Віктор Сиса, який також вже звільнений".

Деталі: За інформацією прем'єра, обсяги незаконних рубок на ДП "Гутянське лісове господарство" оцінено в 32 млн державних збитків. Борги підприємства складають 30 млн гривень.

При цьому підприємство подавало фіктивні відомості про ідеальний фінансовий стан та здійснювало закупівлю транспортних засобів без погодження з Держлісагентством.

Гончарук підкреслив, що всю цю інформацію передано до правоохоронних органів.

Він також повідомив, що на початку лютого запущено торгівлю всією необробленою деревиною на електронних аукціонах.

Прем'єр нагадав, що восени було запущено онлайн-реєстр заготівлі деревини та електронну мапу рубок.

Українська правда

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Теми: ГончарукЗакарпаттяХарківська областькорупція
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