Виключена із фракції "Слуга народу" нардепка Анна Скороход вважає, що викликати депутатів на "килим", чим займався колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан, не нормально.

Джерело: Скороход в програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою

Пряма мова: "Я сподіваюсь, що при ньому (при Єрмаку – УП) не буде такого тиску і такого "безпрєдєла", який був при Богдані.

Я не вважаю нормальним, щоб депутатів викликали "на килим" і розповідали, що вони не так голосують або як вони мають голосувати".

Деталі: Окрім того, додала депутатка, Богдан чинив особистий тиск на неї та її родину. З якою метою він це робив вона не розуміє.

До нового очільника ОПУ Єрмака Скороход ставиться більш прихильно. Хоча і стверджує, що не може "нічого сказати поганого чи хорошого, бо ми всі бачимо, що він вів політику зовнішню зі сторони президента".

Саме чинний керівник Офісу проводив співбесіду із Скороход перед тим, як вона стала кандидатом від "Слуги народу" на парламентських виборах.

Що передувало: 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив головою Офісу президента Андрія Єрмака.

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