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Виключена зі "слуг" нардепка: При Богдані був "безпрєдєл"

Неділя, 1 березня 2020, 04:09
Виключена зі слуг нардепка: При Богдані був безпрєдєл

Виключена із фракції "Слуга народу" нардепка Анна Скороход вважає, що викликати депутатів на "килим", чим займався колишній керівник Офісу президента Андрій Богдан, не нормально. 

Джерело: Скороход в програмі "Рандеву" з Яніною Соколовою

Пряма мова: "Я сподіваюсь, що при ньому (при Єрмаку – УП) не буде такого тиску і такого "безпрєдєла", який був при Богдані. 

Я не вважаю нормальним, щоб депутатів викликали "на килим" і розповідали, що вони не так голосують або як вони мають голосувати".

Деталі: Окрім того, додала депутатка, Богдан чинив особистий тиск на неї та її родину. З якою метою він це робив вона не розуміє. 

До нового очільника ОПУ Єрмака Скороход ставиться більш прихильно. Хоча і стверджує, що не може "нічого сказати поганого чи хорошого, бо ми всі бачимо, що він вів політику зовнішню зі сторони президента". 

Саме чинний керівник Офісу проводив співбесіду із Скороход перед тим, як вона стала кандидатом від "Слуги народу" на парламентських виборах.

Що передувало: 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив головою Офісу президента Андрія Єрмака.

Передісторія:

  • 15 листопада фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Анну Скороход. Того ж дня через порушення домовленості про спільне голосування щодо низки чутливих питань із фракції виключили Антона Полякова.
  • Перед цим Скороход заявила, що влада затримала її чоловіка Олексія Алякіна через її голосування проти законопроекту про відкриття ринку землі всупереч позиції фракції.
  • У той же час, глава фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход в пропонуванні хабарів.
  • Крім того, Арахамія стверджував, що Скороход в Раді лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп". Він попереджав, що буде ініціювати її виключення з депутатського об'єднання.
  • У відповідь на звинувачення Арахамії Скороход заявила, що депутати нібито отримують по $5 тисяч у конвертах.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуБогданАндрій Єрмак
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