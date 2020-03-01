Місцева влада штату Вашингтон, де зафіксували першу у США смерть від коронавірусу, запровадила надзвичайний стан.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Про це рішення оголосив губернатор Вашингтону Джей Інслі. Відповідно до цього стану всі державні установи можуть використовувати всі ресурси, які є необхідними для боротьби із коронавірусом.

Що передувало: Напередодні випадок смерті від коронавірусу зареєстровали у штаті Вашингтон, в окрузі Кінг недалеко від м.Сієтл.

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