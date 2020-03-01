У штаті Вашингтон, де від коронавірусу померла людина, ввели надзвичайний стан
Неділя, 1 березня 2020, 05:50
Місцева влада штату Вашингтон, де зафіксували першу у США смерть від коронавірусу, запровадила надзвичайний стан.
Джерело: "Інтерфакс"
Деталі: Про це рішення оголосив губернатор Вашингтону Джей Інслі. Відповідно до цього стану всі державні установи можуть використовувати всі ресурси, які є необхідними для боротьби із коронавірусом.
Що передувало: Напередодні випадок смерті від коронавірусу зареєстровали у штаті Вашингтон, в окрузі Кінг недалеко від м.Сіетл.
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Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- Станом на 29 лютого від коронавірусу померли 2 920 осіб, зафіксовано 39 445 випадків одужання.
Українська правда