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У штаті Вашингтон, де від коронавірусу померла людина, ввели надзвичайний стан

Неділя, 1 березня 2020, 05:50
У штаті Вашингтон, де від коронавірусу померла людина, ввели надзвичайний стан

Місцева влада штату Вашингтон, де зафіксували першу у США смерть від коронавірусу, запровадила надзвичайний стан. 

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Про це рішення оголосив губернатор Вашингтону Джей Інслі. Відповідно до цього стану всі державні установи можуть використовувати всі ресурси, які є необхідними для боротьби із коронавірусом. 

Що передувало: Напередодні випадок смерті від коронавірусу зареєстровали у штаті Вашингтон, в окрузі Кінг недалеко від м.Сіетл.

Знати більше: Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

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Передісторія: 

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на 29 лютого від коронавірусу померли 2 920 осіб, зафіксовано 39 445 випадків одужання. 

Українська правда

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Теми: коронавірусСША
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