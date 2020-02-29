У США зафіксували першу смерть від коронавірусу

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Субота, 29 лютого 2020, 20:36

У Сполучених Штатах зафіксовано перший випадок смерті в результаті зараження вірусом COVID-2019.

Джерело: AFP, The New York Times з посиланням на чиновників Міністерства охорони здоров'я

Дослівно: "Смерть настала в результаті виявлених випадків інфікування в штатах Вашингтон, Орегон і Каліфорнія, свідчать про місцеве поширення вірусу".

Деталі: Випадок смерті від коронавірусу зареєстровано у штаті Вашингтон, в окрузі Кінг недалеко від м.Сієтл.

Офіційні особи в окрузі Кінг заявили про два нових виявлених випадки зараження, один з яких - летальний.

Подробиць про випадки зараження у штаті Вашингтоні, зокрема про вік пацієнтів та їхні  попередні проблеми зі здоров'ям, не повідомляється.

Українська правда
Теми: Королевська США Китай здоров'я


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