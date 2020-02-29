У США зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Сполучених Штатах зафіксовано перший випадок смерті в результаті зараження вірусом COVID-2019.

Джерело: AFP, The New York Times з посиланням на чиновників Міністерства охорони здоров'я, Daily Mail

Деталі: Випадок смерті від коронавірусу зареєстровано у штаті Вашингтон, в окрузі Кінг недалеко від м.Сієтл.

Офіційні особи в окрузі Кінг заявили про два нових виявлених випадки зараження, один з яких - летальний. Подробиць про новий випадок зараження у штаті Вашингтоні, в тому числі про вік пацієнта і його попередні проблеми зі здоров'ям, не повідомляється.

Як заявив президент США Дональд Трамп в ході прес-конференції 29 лютого, першою жертвою коронавірусу у США стала жінка у віці близько 60 років.

Дослівно: "Смерть зафіксовано в одному з виявлених випадків інфікування у штатах Вашингтон, Орегон і Каліфорнія, що свідчать про місцеве поширення вірусу".

Деталі: За повідомленням місцевої влади, більш ранні випадки інфіціровнія коронавірусів були виявлені в Північній Каліфорнії у літньої жінки з хронічними захворюваннями, у учня старшої школи у м.Еверетт, штат Вашингтон і співробітника в одній зі шкіл Портленда, штат Орегон. Відомо, що за останній час вони не виїжджали за кордон і не мали будь-якої тісного контакту з мандрівниками або інфікованими.

Раніше повідомлялося про розміщення на військових базах у Каліфорнії і Техасі на карантин трьох осіб, евакуйованих з Уханя, а також 14 осіб, які повернулися з Китаю і 42 громадян США - пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess.

В ході прес-конференції 29 лютого віце-президент США Майкл Пенс заявив, що у зв'язку з поширенням коронавірусу США запроваджують обмеження на поїздки з Ірану та закликають громадян уникати візитів до регіонів Італії та Південної Кореї, які найбільше постраждали від COVID-2019.

Разом з тим в Італії зафіксовано понад 1000 випадків зараження коронавірусом, кількість жертв зросла до 29 осіб.

У Великій Британії кількість випадків інфікування зросла до 23 осіб після виявлення позитивного результату тестування ще у трьох громадян.

Знати більше:

Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Що передувало:

Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.

Станом на 28 лютого від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 особи.

Станом на 29 лютого від коронавірусу померли 2 920 осіб, зафіксовано 39 445 випадків одужання.

20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.