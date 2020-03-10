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Путін назвав нісенітницею слова Зеленського про звільнення Освенцима українцями

Вівторок, 10 березня 2020, 10:15
Путін назвав нісенітницею слова Зеленського про звільнення Освенцима українцями

Президент Росії Володимир Путін назвав заяву президента України Володимира Зеленського про роль українців у визволенні концтабору Освенцим "нісенітницею, обумовленою поточною політичною кон'юнктурою".

Джерело: Путін в інтерв'ю ТАСС

Пряма мова: "Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це - кон'юнктура сьогоднішнього дня.

Я знаю, що відбувається в серцях у людей, які воювали з нацизмом зі зброєю в руках. Для них це плювок".

Деталі: На думку Путіна, при цьому люди в Україні "бояться розкрити рота" у відповідь на такі заяви, "тому що відразу переслідування почнеться".

Він також припустив, що Зеленський дозволяє собі такі висловлювання, тому що йому "хочеться бути таким благообразним для чинного сьогодні керівництва Польщі, яке здійснює, на мій погляд, дуже велику помилку".

Путін зазначив, що спокійно поставився до того, що влада Польщі не покликали його на заходи в пам'ять про звільнення Освенцима.

Що було раніше: 26 cічня президент України Володимир Зеленський, виступаючи з промовою на заходах в Польщі на честь 75-ї річниці визволення в'язнів концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцим), згадав командира танка Т-34 Ігоря Побірченка, який разом з екіпажем першим розбив ворота концтабору Аушвіц, і солдатів ударного батальйону 100-ї Львівської дивізії, які увійшли в табір під керівництвом полтавчанина єврейського походження Анатолія Шапіро та які разом з бійцями 322-ї дивізії Першого українського фронту звільняли табір.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінЗеленськийПольща
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