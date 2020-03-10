Путин назвал чушью слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

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Вторник, 10 марта 2020, 11:15

Президент России Владимир Путин назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о роли украинцев в освобождении концлагеря Освенцим "чушью, обусловленной текущей политической конъюнктурой".

Источник: Путин в интервью ТАСС

Прямая речь: "Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это – конъюнктура сегодняшнего дня.

Я знаю, что происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это плевок".

Детали: По мнению Путина, при этом люди в Украине "боятся раскрыть рот" в ответ на такие заявления, "потому что сразу преследование начнется".

Он также предположил, что Зеленский позволяет себе такие высказывания, потому что ему "хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку".

Путин отметил, что спокойно отнесся к тому, что власти Польши не позвали его на мероприятия в память об освобождении Освенцима.  

Что было раньше: 26 января президент Украины Владимир Зеленский, выступая с речью на мероприятиях в Польше в честь 75-й годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), вспомнил командира танка Т-34 Игоря Побирченко, который вместе с экипажем первым разбил ворота концлагеря Аушвиц, и солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, вошедших в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро и которые вместе с бойцами 322-й дивизии Первого украинского фронта освобождали лагерь.

 

Темы: Путин Зеленский Польша


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