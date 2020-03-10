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Бойовики кажуть, що у жінки на Донбасі підозрюють коронавірус

Вівторок, 10 березня 2020, 10:40
Бойовики кажуть, що у жінки на Донбасі підозрюють коронавірус

Бойовики заявляють, що 9 березня на окупованій території Донецької області госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус.

Джерело: сайт так званого "Міністерства охорони здоров'я ДНР"

Дослівно: "З урахуванням епідемічного анамнезу даний випадок визначено як підозра на коронавірус, пацієнтка підлягала госпіталізації з метою встановлення діагнозу".

Деталі: Відзначається, що жінка 6 березня прибула з Китаю.

При проходженні первинного контролю в міжнародному терміналі аеропорту Шереметьєво ознак захворювання не мала, а тест на коронавірус був негативний.

Але вже при проходженні санітарно-карантинного контролю в пункті пропуску "Новошахтинськ" 9 березня у жінки зафіксували температуру 37,2.

Повідомляється, що на даний момент жінка перебуває під медичним наглядом в інфекційному відділенні, на ранок 10 березня у неї зафіксували температуру 37,2, але інших ознак коронавірусної інфекції не спостерігається.

Також наголошується, що медичний нагляд встановили за всіма особами, які контактували з цією пацієнткою.

Що було раніше: З 7 березня за наказом командувача об’єднаних сил на лінії розмежування через коронавірус посилили заходи безпеки.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: коронавірусДонбасОРДЛО
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