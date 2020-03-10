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Боевики говорят, что у женщины на Донбассе подозревают коронавирус

Вторник, 10 марта 2020, 10:40
Боевики говорят, что у женщины на Донбассе подозревают коронавирус

Боевики заявляют, что 9 марта на оккупированной территории Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.

Источник: сайт так называемого "Министерства здравоохранения ДНР"

Дословно: "С учетом эпидемического анамнеза данный случай определен как подозрительный на коронавирус, пациентка подлежала госпитализации с целью установления диагноза".

Детали: Отмечается, что женщина 6 марта прибыла из Китая. 

При прохождении первичного контроля в международном терминале аэропорта Шереметьево у нее отсутствовали признаки заболевания, а тест на коронавирус был отрицательный.  

Но уже при прохождении санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска "Новошахтинск" 9 марта у женщины зафиксировали температуру 37,2. 

Сообщается, что на данный момент женщина находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении, на утро 10 марта у нее отмечена температура 37,2, а других признаков коронавирусной инфекции не наблюдается. 

Также отмечается, что медицинское наблюдение установлено за всеми лицами, контактировавшими с этой пациенткой.

Что было раньше: С 7 марта по приказу командующего объединенных сил из-за коронавируса усилили меры безопасности на линии разграничения.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: коронавирусДонбассОРДЛО
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