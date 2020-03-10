Люстрований прокурор Києва повернувся в своє крісло

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Вівторок, 10 березня 2020, 11:46

Поновлений на посаді прокурора міста Києва Сергій Юлдашев приступив до виконання службових обов’язків.

Джерело: прокуратура Києва

Деталі: Згідно з повідомленням правоохоронців, Юлдашева на посаді поновив своїм наказом Руслан Рябошапка після рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який визнав незаконним звільнення прокурора згідно з люстрацією 2015 року.

Зазначається, що 10 березня 2020 року, Юлдашев провів першу нараду з колективом столичної прокуратури, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної праці.

Що передувало: "Українська правда" 3 березня надсилала запит в Офіс генерального прокурора щодо інформації по Юлдашеву, але відповіді не отримала.

Передісторія:

  • 24 березня 2015 року прокурор Києва Сергій Юлдашев був звільнений згідно з законом про очищення влади. Юлдашев підпадав під люстрацію, бо у 2013-2014 роках був заступником прокурора Луганської області.
  • 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення, за яким закон "Про очищення влади" порушив права українських чиновників.
  • Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.
  • У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини. 
  • Велика палата Європейського суду не задовольнила запит української сторони. 25 лютого постанова ЄСПЛ набула чинності.
  • 25 лютого 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив на посаді Юлдашева.

Українська правда
Теми: прокуратура Київ


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