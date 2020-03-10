Люстрований прокурор Києва повернувся в своє крісло

Поновлений на посаді прокурора міста Києва Сергій Юлдашев приступив до виконання службових обов’язків.

Джерело: прокуратура Києва

Деталі: Згідно з повідомленням правоохоронців, Юлдашева на посаді поновив своїм наказом Руслан Рябошапка після рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який визнав незаконним звільнення прокурора згідно з люстрацією 2015 року.

Зазначається, що 10 березня 2020 року, Юлдашев провів першу нараду з колективом столичної прокуратури, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної праці.

Що передувало: "Українська правда" 3 березня надсилала запит в Офіс генерального прокурора щодо інформації по Юлдашеву, але відповіді не отримала.

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