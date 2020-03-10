Люстрований прокурор Києва повернувся в своє крісло
Поновлений на посаді прокурора міста Києва Сергій Юлдашев приступив до виконання службових обов’язків.
Джерело: прокуратура Києва
Деталі: Згідно з повідомленням правоохоронців, Юлдашева на посаді поновив своїм наказом Руслан Рябошапка після рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який визнав незаконним звільнення прокурора згідно з люстрацією 2015 року.
Зазначається, що 10 березня 2020 року, Юлдашев провів першу нараду з колективом столичної прокуратури, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної праці.
Що передувало: "Українська правда" 3 березня надсилала запит в Офіс генерального прокурора щодо інформації по Юлдашеву, але відповіді не отримала.
Передісторія:
- 24 березня 2015 року прокурор Києва Сергій Юлдашев був звільнений згідно з законом про очищення влади. Юлдашев підпадав під люстрацію, бо у 2013-2014 роках був заступником прокурора Луганської області.
- 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення, за яким закон "Про очищення влади" порушив права українських чиновників.
- Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.
- У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.
- Велика палата Європейського суду не задовольнила запит української сторони. 25 лютого постанова ЄСПЛ набула чинності.
- 25 лютого 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив на посаді Юлдашева.