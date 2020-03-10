Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Люстрований прокурор Києва повернувся в своє крісло

Вівторок, 10 березня 2020, 10:46
Люстрований прокурор Києва повернувся в своє крісло

Поновлений на посаді прокурора міста Києва Сергій Юлдашев приступив до виконання службових обов’язків.

Джерело: прокуратура Києва

Деталі: Згідно з повідомленням правоохоронців, Юлдашева на посаді поновив своїм наказом Руслан Рябошапка після рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який визнав незаконним звільнення прокурора згідно з люстрацією 2015 року.

Зазначається, що 10 березня 2020 року, Юлдашев провів першу нараду з колективом столичної прокуратури, привітав з успішним завершенням двох етапів атестації та закликав до спільної та ефективної праці.

Що передувало: "Українська правда" 3 березня надсилала запит в Офіс генерального прокурора щодо інформації по Юлдашеву, але відповіді не отримала.

Передісторія:

  • 24 березня 2015 року прокурор Києва Сергій Юлдашев був звільнений згідно з законом про очищення влади. Юлдашев підпадав під люстрацію, бо у 2013-2014 роках був заступником прокурора Луганської області.
  • 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення, за яким закон "Про очищення влади" порушив права українських чиновників.
  • Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.
  • У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини. 
  • Велика палата Європейського суду не задовольнила запит української сторони. 25 лютого постанова ЄСПЛ набула чинності.
  • 25 лютого 2020 року Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив на посаді Юлдашева.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
прокуратура
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: