Люстрированный прокурор Киева вернулся в свое кресло

Восстановленный в должности прокурора города Киева Сергей Юлдашев приступил к исполнению служебных обязанностей.

Источник: прокуратура Киева

Детали: Согласно сообщению правоохранителей, Юлдашева в должности восстановил своим приказом Руслан Рябошапка после решения Днепропетровского окружного административного суда, который признал незаконным увольнение прокурора согласно люстрации 2015 года.

Отмечается, что 10 марта 2020 года, Юлдашев провел первое совещание с коллективом столичной прокуратуры, поздравил с успешным завершением двух этапов аттестации и призвал к совместной и эффективной работы.

Что предшествовало: "Украинская правда" 3 марта посылала запрос в Офис генерального прокурора относительно информации по Юлдашеву, но ответа не получила.

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