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Коронавірус по сусідству: поза Україною побільшало хворих на Covid-2019

Вівторок, 10 березня 2020, 11:10
Коронавірус по сусідству: поза Україною побільшало хворих на Covid-2019

У Білорусі зафіксували вже 9 випадків захворювання коронавірусом, загалом у сусідніх державах виявили майже 80 випадків Covid-2019.

Джерело: МОЗ Білорусі"Інтерфакс-Україна", карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень і інжинірингу при університеті Джона Хопкінса

Деталі: У країн сусідніх до України росте кількість захворювань на коронавірус.

Зокрема, станом на ранок 10 березня, згідно з картою gisanddata, у Польщі – 17 випадків захворювання, Словаччині – 7, Угорщині – 9, Румунії – 17, Молдові – 1, Росії – 20, Білорусі – 6.

Водночас, міністерство охорони здоров’я Білорусі повідомляє про 3 нові випадки захворювання. Таким чином кількість хворих на коронавірус у Білорусі зросла до 9-ти осіб.

 

Відзначимо, що у Білорусі, Росії та Румунії є уже ті, хто вилікувався від covid-2019. У Білорусі одужала 1 людина, у Росії - 3, Румунії – 3.

 

Передісторія: 

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший і поки що єдиний в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся після подорожі Італією. 

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна
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