Коронавирус по соседству: вне Украины увеличилось количество больных на Covid-2019

В Беларуси зафиксировали уже 9 случаев заболевания коронавирусом, всего в соседних государствах обнаружили почти 80 случаев Covid-2019.

Источник: Минздрав Беларуси, "Интерфакс-Украина", карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при университете Джона Хопкинса

Детали: У соседних с Украиной странах растет количество заболеваний коронавирусом.

В частности, по состоянию на утро 10 марта, по данным карты gisanddata, в Польше - 17 случаев заболевания, Словакии - 7, Венгрии - 9, Румынии - 17, Молдове - 1, России - 20, Беларуси - 6.

В то же время, министерство здравоохранения Беларуси сообщает о 3 новых случаях заболевания. Таким образом количество больных на коронавирус в Беларуси возросло до 9-ти человек.

Отметим, что в Беларуси, России и Румынии естьуже те, кто вылечился от covid-2019. В Беларуси выздоровел 1 человек, в России - 3, Румынии - 3.

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