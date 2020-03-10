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У Росії затівають дострокові вибори в Держдуму

Вівторок, 10 березня 2020, 11:46
У Росії затівають дострокові вибори в Держдуму

Голова "Ліберально-демократичної партії Росії" Володимир Жириновський запропонував провести дострокові вибори в Державну Думу Російської Федерації.

Джерело: Meduza, "РИА Новости" в Telegram

Деталі: Жириновський запропонував провести перевибори 20 вересня. Цю ідею він озвучив на засіданні Держдуми, на якому депутати повинні прийняти у другому читанні законопроєкт про поправки до Конституції РФ.

Жириновський зазначив, що не обговорював свою ідею про дострокові вибори з іншими фракціями.

Лідер "Справедливої ​​Росії" Сергій Миронов заявив, що його партії були б вигідні дострокові вибори.

Депутат від "Єдиної Росії" Олександр Карелін вніс відповідну поправку до законопроєкту про Конституцію – і Держдума вирішила розглянути її одразу ж, 10 березня.

Інші подробиці: Жириновський також запропонував скасувати прямі вибори президента: на його думку, главу держави вже з 2024 року могла б обирати Держрада.

Речник російського президента Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі розглянуть озвучені у вівторок у Думі ініціативи – і найближчим часом Володимир Путін висловиться.

Цьому передувало: Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в Кремлі розглядають можливість проведення дострокових виборів до Держдуми. Нібито на тлі зміни уряду і прийняття поправок до Конституції виборці можуть краще проголосувати за "Єдину Росію", писав "Проєкт".

Формально повноваження нижньої палати російського парламенту завершуються за півтора року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявибори
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