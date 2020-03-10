В России затевают досрочные выборы в Госдуму

Глава "Либерально-демократической партии России" Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Государственную Думу Российской Федерации.

Источник: Meduza, "РИА Новости" в Telegram

Детали: Жириновский предложил провести перевыборы 20 сентября. Эту идею он озвучил на заседании Госдумы, на котором депутаты должны принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ.

Жириновский отметил, что не обсуждал свою идею о досрочных выборах с другими фракциями.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что его партии были бы выгодны досрочные выборы.

Депутат от "Единой России" Александр Карелин пообещал внести соответствующую поправку в законопроект о Конституции – и Госдума решила рассмотреть ее сразу же, 10 марта.

Другие подробности: Жириновский также предложил отменить прямые выборы президента: по его мнению, главу государства мог бы избирать Госсовет.

По его мнению, Госсовет будет избирать президента с 2024 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле рассмотрят озвученные во вторник в Думе инициативы – и в ближайшее время Владимир Путин выскажется.

Этому предшествовало: Ранее российские СМИ сообщали, что в Кремле рассматривают возможность проведения досрочных выборов в Госдуму. Якобы на фоне смены правительства и принятия поправок к Конституции избиратели могут лучше проголосовать за "Единую Россию", писал "Проект".

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