Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нічний морозець заважає вимкнути опалення у Києві

Вівторок, 10 березня 2020, 11:48
Нічний морозець заважає вимкнути опалення у Києві
Ельдар Сарахман, УП

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру цього тижня очікується суттєве зменшення температури повітря, тому рішення щодо завершення опалювального сезону у Києві поки не ухвалено.

Джерело: директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Враховуючи, що на сьогодні ми згідно з прогнозами гідрометцентру будемо мати суттєве зменшення температури зовнішнього повітря, вже на цьому тижні, тобто з переходом в мінусові температури, зокрема вночі, відповідного рішення щодо припинення опалювального сезону дійсно не приймалося.

Але джерела теплопостачання на сьогодні працюють в режимі мінімального, допустимого температурного режиму, тобто подати теплоносій більш низької температури, на жаль, вже технологічного не можливо".

Деталі: Межі опалювального сезону визначаються відповідно до розпорядчого документа. На сьогодні розпорядчого документа щодо припинення опалювального сезону ще немає.

За словами Лопатіна, ухвалення подібного документа впливає не тільки на надання послуг, воно впливає в першу чергу на розрахунок пільг та субсидій для тих категорій споживачів, які ними користуються.

Що стосується комунальних закладів, то тут рішення ухвалюється керівництвом кожного конкретного закладу. Наприклад, певні бюджетні установи, організації та приватні фірми вже подали заявки про самостійне рішення про припинення опалювального сезону.

Що передувало: В КМДА пояснили, що мешканці багатоповерхівок Києва можуть подати заявки на відключення від тепла, щоб не переплачувати.

"Українська правда" в Threads

Теми: опаленняКиївЖКГ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
опалення
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
В Україні зривається підготовка до опалювального сезону: до уряду звернулись вже 36 громад
Опалювальний сезон у Києві завершиться 8 квітня – Кличко
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: