Нічний морозець заважає вимкнути опалення у Києві

Згідно з прогнозами Укргідрометцентру цього тижня очікується суттєве зменшення температури повітря, тому рішення щодо завершення опалювального сезону у Києві поки не ухвалено.

Джерело: директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Враховуючи, що на сьогодні ми згідно з прогнозами гідрометцентру будемо мати суттєве зменшення температури зовнішнього повітря, вже на цьому тижні, тобто з переходом в мінусові температури, зокрема вночі, відповідного рішення щодо припинення опалювального сезону дійсно не приймалося.

Але джерела теплопостачання на сьогодні працюють в режимі мінімального, допустимого температурного режиму, тобто подати теплоносій більш низької температури, на жаль, вже технологічного не можливо".

Деталі: Межі опалювального сезону визначаються відповідно до розпорядчого документа. На сьогодні розпорядчого документа щодо припинення опалювального сезону ще немає.

За словами Лопатіна, ухвалення подібного документа впливає не тільки на надання послуг, воно впливає в першу чергу на розрахунок пільг та субсидій для тих категорій споживачів, які ними користуються.

Що стосується комунальних закладів, то тут рішення ухвалюється керівництвом кожного конкретного закладу. Наприклад, певні бюджетні установи, організації та приватні фірми вже подали заявки про самостійне рішення про припинення опалювального сезону.

Що передувало: В КМДА пояснили, що мешканці багатоповерхівок Києва можуть подати заявки на відключення від тепла, щоб не переплачувати.