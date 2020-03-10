Ночной морозец мешает выключить отопление в Киеве

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Вторник, 10 марта 2020, 12:48
Эльдар Сарахман, УП

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, на этой неделе ожидается существенное уменьшение температуры воздуха, поэтому решение о завершении отопительного сезона в Киеве пока не принято.

Источник: директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, которого цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "Учитывая, что согласно прогнозам гидрометцентра, будет существенное уменьшение температуры наружного воздуха уже на этой неделе, то есть с переходом в минусовые температуры, в частности ночью, соответствующее решение о прекращении отопительного сезона действительно не принималось.

Но источники теплоснабжения сегодня работают в режиме минимального, допустимого температурного режима, то есть подать теплоноситель более низкой температуры, к сожалению, уже технологически невозможно".

Детали: Границы отопительного сезона определяются в соответствии с распорядительным документом. На сегодня распорядительного документа о прекращении отопительного сезона еще нет.

По словам Лопатина, принятие подобного документа влияет не только на оказание услуг, оно влияет в первую очередь на расчет льгот и субсидий для тех категорий потребителей, которые ими пользуются.

Что касается коммунальных учреждений, то решение принимается руководством каждого конкретного заведения. Например, определенные бюджетные учреждения, организации и частные фирмы уже подали заявки на самостоятельное решение о прекращении отопительного сезона.

Что предшествовало: В КГГА объяснили, что жители многоэтажек Киева могут подать заявки на отключение от тепла, чтобы не переплачивать.

Темы: отопление Киев ЖКХ


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