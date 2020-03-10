Через коронавірус "Шахтар" і "Вольфсбург" зіграють без глядачів

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Вівторок, 10 березня 2020, 15:27

Через швидке поширення в Європі коронавіруса донецький футбольний клуб "Шахтар" зіграє в Німеччині проти місцевого "Вольфсбурга" з порожніми трибунами.

Джерело: Braunschweiger Zeitung з посиланням на німецький ФК і владу міста Вольфсбург, УАФ

Деталі: Матч відбудеться в четвер, 12 березня, ввечері в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи.

Поєдинок-відповідь пройде за тиждень - 19 березня у Харкові.

Додатково: Товариський поєдинок між національними збірними з футболу Польщі та України на Сілезькому стадіоні в Хожуві, який заплановано на 31 березня, також відбудеться за порожніх трибун. 

Відповідне рішення щодо скасування всіх масових заходів, у тому числі — футбольних матчів, ухвалив 10 березня польський уряд. 

Гроші за вже придбані на цю зустріч квитки буде повернено.

Українська правда
Теми: футбол


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