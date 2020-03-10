Из-за коронавируса "Шахтер" и "Вольфсбург" сыграют без зрителей

Из-за быстрого распространения в Европе коронавируса донецкий футбольный клуб "Шахтер" сыграет в Германии против местного "Вольфсбурга" с пустыми трибунами.

Источник: Braunschweiger Zeitung со ссылкой на немецкий ФК и власти города Вольфсбург, УАФ

Детали: Матч состоится в четверг, 12 марта, вечером в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Ответный поединок пройдет через неделю - 19 марта в Харькове.

Дополнительно: Товарищеский поединок между национальными сборными по футболу Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве, который запланирован на 31 марта, также состоится при пустых трибунах.

Соответствующее решение об отмене всех массовых мероприятий, в том числе - футбольных матчей, приняло 10 марта польское правительство.

Деньги за уже приобретенные на эту встречу билеты будут возвращены.