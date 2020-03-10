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Збірна України гратиме наступні матчі без глядачів через коронавірус

Вівторок, 10 березня 2020, 19:21
Збірна України гратиме наступні матчі без глядачів через коронавірус

Товариські матчі України проти Франції та Польщі відбудуться за порожніх трибун, а участь Руслана Малиновського наразі під питанням.

Джерела: Українська асоціація футболу, Спортарена

Деталі: Товариський поєдинок між національними збірними Польщі та України на Сілезькому стадіоні в Хожуві, який заплановано на 31 березня, відбудеться за порожніх трибун. 

В свою чергу президент французької федерації футболу Ноель Ле Гре наголосив, що дві товариських гри Франції проти України і Фінляндії в кінці березня відбудуться без глядачів у зв'язку з епідемією COVID-19.

Тим часом Аталанта вирішила не відпускати своїх футболістів в розташування національних збірних у зв'язку з епідемією вірусу COVID-19 в Італії. Тому участь півзахисника збірної України Малиновського в найближчих товариських матчах - під питанням.

Нагадаємо: Через коронавірус "Шахтар" і "Вольфсбург" зіграють без глядачів.

Українська правда

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Теми: футболУкраїнаФранціяПольща
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