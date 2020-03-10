Сборная Украины сыграет следующие матчи без зрителей из-за коронавируса

Товарищеские матчи Украины против Франции и Польше состоятся при пустых трибунах, а участие Руслана Малиновского пока под вопросом.

Источники: Украинская ассоциация футбола, Спортарена

Детали: Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве, который запланирован на 31 марта, состоится при пустых трибунах.

В свою очередь президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре подчеркнул, что две товарищеских игры Франции против Украины и Финляндии в конце марта пройдут без зрителей в связи с эпидемией COVID-19.

Между тем Аталанта решила не отпускать своих футболистов в расположение национальных сборных в связи с эпидемией вируса COVID-19 в Италии. Поэтому участие полузащитника сборной Украины Малиновского в ближайших товарищеских матчах - под вопросом.

Напомним: Из-за коронавируса "Шахтер" и "Вольфсбург" сыграют без зрителей.