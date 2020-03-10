Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сборная Украины сыграет следующие матчи без зрителей из-за коронавируса

Вторник, 10 марта 2020, 19:21
Сборная Украины сыграет следующие матчи без зрителей из-за коронавируса

Товарищеские матчи Украины против Франции и Польше состоятся при пустых трибунах, а участие Руслана Малиновского пока под вопросом.

Источники: Украинская ассоциация футбола, Спортарена

Детали: Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве, который запланирован на 31 марта, состоится при пустых трибунах.

В свою очередь президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре подчеркнул, что две товарищеских игры Франции против Украины и Финляндии в конце марта пройдут без зрителей в связи с эпидемией COVID-19.

Между тем Аталанта решила не отпускать своих футболистов в расположение национальных сборных в связи с эпидемией вируса COVID-19 в Италии. Поэтому участие полузащитника сборной Украины Малиновского в ближайших товарищеских матчах - под вопросом.

Напомним: Из-за коронавируса "Шахтер" и "Вольфсбург" сыграют без зрителей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболУкраинаФранцияПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: