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Уряд хоче заборонити масові заходи та ввести карантин у школах – ЗМІ

Вівторок, 10 березня 2020, 22:53
Уряд хоче заборонити масові заходи та ввести карантин у школах – ЗМІ

Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу розгляне питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді

Пряма мова: "Завтра відбудеться засідання уряду, на якому буде прийнято рішення про застосування обмежень. Вони стосуватимуться карантину в навчальних закладах - школах, університетах, тощо".

Деталі: Як передбачається, карантин буде оголошений на загальнонаціональному рівні, далі рішення будуть прийматися на рівні місцевої влади.

Крім того, Кабмін планує ввести загальнонаціональне обмеження у вигляді заборони на проведення спортивних змагань та інших масових заходів.

Нагадаємо: У Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівкоронавірусШмигаль
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