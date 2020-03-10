Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто.

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "Буквально годину тому в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус".

Деталі: Також мер зазначив, що до кінця тижня до Києва надійде обладнання для експрес-тестування в аеропортах.

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