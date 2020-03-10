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У Київ надійшли швидкі тести на коронавірус – Кличко

Вівторок, 10 березня 2020, 18:29
У Київ надійшли швидкі тести на коронавірус – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто.

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "Буквально годину тому в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус".

Деталі: Також мер зазначив, що до кінця тижня до Києва надійде обладнання для експрес-тестування в аеропортах.

Нагадаємо:

  • У Чернівецькій області із підозрою на коронавірус було госпіталізовано 7 осіб. Результати тестів у 6 громадян не підтвердили захворювання на COVID-19.
  • 7 і 9 березня в Чернівцях із підозрою на COVID-19 госпіталізували ще двох чоловіків, які повернулися із країни, де зафіксований випадок захворювання.

Українська правда
Теми: коронавірусКиївВіталій Кличко
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