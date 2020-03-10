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Кабмин намерен запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах – СМИ

Вторник, 10 марта 2020, 22:53
Кабмин намерен запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах – СМИ

Кабинет министров на своем заседании в среду рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве

Прямая речь: "Завтра состоится заседание правительства, на котором будет принято решение о применении ограничений. Они будут касаться карантина в учебных заведениях – школах, университетах, др.".

Детали: Как предполагается, карантин будет объявлен на общенациональном уровне, далее решения будут приниматься на уровне местной власти.

Кроме того, Кабмин планирует ввести общенациональное ограничение в виде запрета на проведение спортивных соревнований и других массовых мероприятий.

Напомним: в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса, которые заказал город.

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровкоронавирусШмыгаль
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