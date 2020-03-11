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Кличко про вибори: Не маю наміру вступати в "Слугу народу"

Середа, 11 березня 2020, 10:37
Кличко про вибори: Не маю наміру вступати в Слугу народу

Мер Києва Віталій Кличко не має наміру вступати в партію "Слуга народу" для участі у майбутніх місцевих виборах.

Джерело: інтерв’ю Кличка ВВС

Пряма мова: "Є політична конкуренція. Я не є представником партії "Слуга народу". У мене немає ніяких намірів вступати в цю партію. Я буду брати участь у виборах.  

Ми плануємо йти самостійно. Свого часу ми вже підтримали інші партії, інших кандидатів, але переконаний, що сьогодні ми будемо брати участь самостійно".

Деталі: Кличко додав, що осередки його партії "Удар" збереглися, і він вірить, що партія матиме представництво і в Київраді, і в інших радах.

Мер також відзначив, що його у всьому підтримує брат Володимир, водночас він не відповів, чи підуть на вибори разом, сказавши, що не хоче відповідати за брата.  

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Передісторія:

  • Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня цього року. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличковибориУдарСлуга народу
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