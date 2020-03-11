Кличко о выборах: Не намерен вступать в "Слугу народа"

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Среда, 11 марта 2020, 11:37

Мэр Киева Виталий Кличко не намерен вступать в партию "Слуга народа" для участия в предстоящих местных выборах.

Источник: интервью Кличко ВВС

Прямая речь: "Есть политическая конкуренция. Я не являюсь представителем партии "Слуга народа". У меня нет никаких намерений вступать в эту партию. Я буду участвовать в выборах.

Мы планируем идти самостоятельно. В свое время мы уже поддержали другие партии, других кандидатов, но убежден, что сегодня мы будем участвовать самостоятельно".

Детали: Кличко добавил, что ячейки его партии "Удар" сохранились, и он верит, что партия будет представлена и в Киевсовете, и в других советах.

Мэр также отметил, что его во всем поддерживает брат Владимир, вместе с тем он не ответил, пойдут ли они на выборы вместе, сказав, что не хочет отвечать за брата.

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Предыстория: 

  • Местные выборы состоятся 25 октября этого года.

Темы: Виталий Кличко виборы Удар Слуга народа


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