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МОЗ пояснило, чому в Україні всього один хворий на коронавірус

Середа, 11 березня 2020, 11:51
МОЗ пояснило, чому в Україні всього один хворий на коронавірус

У Міністерстві охорони здоров'я пояснюють відносно невелику кількість випадків зараження коронавірусом в Україні тим, що він повільно шириться на схід Європи.

Джерело: брифінг заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

Пряма мова: "Ми не скриваємо ці випадки, ми діагностуємо ці випадки. Подивіться, в Білорусі,  наприклад, в Румунії, у них, да, більша кількість, але не набагато. У Білорусі, наприклад, шість випадків. Тому що на схід Європи зараз ми не бачимо такого сплеску, як в Італії, в Німеччині і Франції, наприклад".

Деталі: Ляшко додав, що українська влада прогнозує і очікує зростання кількості захворювань на Covid-19 у країні і робить це без паніки.

За його словами, наразі в Україні перевірили на коронавірус 43 людини, з яких хворобу виявили лише в одному випадку.

Передісторія: 

  • Наразі на коронавірус захворіли 6 громадян України: 4 - на борту Diamond Princess, 1 - в Неаполі, Італія, 1 випадок виявили в Україні у Чернівецькій області.

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Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусМОЗепідемія
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