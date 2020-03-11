МОЗ пояснило, чому в Україні всього один хворий на коронавірус

У Міністерстві охорони здоров'я пояснюють відносно невелику кількість випадків захворювання на коронавірус в Україні тим, що він повільно шириться на схід Європи.

Джерело: брифінг заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

Пряма мова: "Ми не скриваємо ці випадки, ми діагностуємо ці випадки. Подивіться, в Білорусі, наприклад, в Румунії, у них, да, більша кількість, але не набагато. У Білорусі, наприклад, шість випадків. Тому що на схід Європи зараз ми не бачимо такого сплеску, як в Італії, в Німеччині і Франції, наприклад".

Деталі: Ляшко додав, що українська влада прогнозує і очікує зростання кількості захворювань на Covid-19 у країні і робить це без паніки.

За його словами, наразі в Україні перевірили на коронавірус 43 підозрілих хворих.