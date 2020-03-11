Минздрав объяснил, почему в Украине всего один больной коронавирусом

В Министерстве здравоохранения объясняют относительно небольшое количество случаев заражения коронавирусом в Украине тем, что он медленно распространяется на восток Европы.

Источник: брифинг заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь: "Мы не скрываем эти случаи, мы диагностируем эти случаи. Посмотрите, в Беларуси, например, в Румынии, у них, да, большее количество, но не намного. В Беларуси, например, шесть случаев. Потому что на восток Европы сейчас мы не видим такого всплеска, как в Италии, в Германии и Франции, например".

Детали: Ляшко добавил, что украинская власть прогнозирует и ожидает рост числа заболеваний Covid-19 в стране и не паникует по этому поводу.

По его словам, на данный момент в Украине проверили на коронавирус 43 человека, из которых заражение выявили только в одном случае.

Предыстория:

Сейчас коронавирус подхватили 6 граждан Украины: 4 - на борту Diamond Princess, 1 - в Неаполе, Италия, 1 случай зафиксировали в Украине в Черновицкой области.

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