В Україні 5 нових підозр на коронавірус

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Середа, 11 березня 2020, 13:12

Протягом вівторка, 10 березня, в Україні було зафіксовано п'ять нових випадків, де є підозра захворювання новим коронавірусом Covid-19.

Джерело: брифінг заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка

Пряма мова: "Упродовж вчорашнього дня (10 березня – УП) сумарно було 5 повідомлень нових підозр на Covid-19. З тих п'яти повідомлень два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію і по них проводяться дослідження. Три сьогодні ми отримаємо і також будемо проводити дослідження. Про результати проінформуємо завтра".

Деталі: За словами Ляшка, 10 березня в українських лабораторіях перевірили 4 проби на коронавірус, і жодна з них не дала позитивного результату.

Він додав, що усього на цей момент досліджено 43 підозри на новий коронавірус і лише одна з них підтвердилася.

Євген Кізілов, УП
Теми: коронавірус епідемія Україна


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