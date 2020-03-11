Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине 5 новых случаев с подозрением коронавируса

Среда, 11 марта 2020, 12:12
В Украине 5 новых случаев с подозрением коронавируса

Во вторник, 10 марта, в Украине было зафиксировано пять новых случаев, где есть подозрение заболевания новым коронавирусом Covid-19.

Источник: брифинг заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь: "В течение вчерашнего дня (10 марта - УП) суммарно было 5 сообщений о новых подозрениях Covid-19. Из этих пяти сообщений два образца уже поступили в вирусологическую лабораторию и по ним проводятся исследования. Три сегодня мы получим и также будем проводить исследования. О результатах проинформируем завтра".

Детали: По словам Ляшко, 10 марта в украинских лабораториях проверили 4 пробы на коронавирус, и ни одна из них не дала положительного результата.

Он добавил, что всего на данный момент исследовано 43 подозрения на новый коронавирус и только одно из них подтвердилось.

Предыстория:

  • Сейчас на коронавирус заболели 6 граждан Украины: 4 - на борту Diamond Princess, 1 - в Неаполе, Италия, 1 случай зафиксировали в Украине в Черновицкой области.

Знать больше:

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудование

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что мир уже знает о новом коронавирусе: заразность, лечение, своевременное выявление больных

Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирусэпидемияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: