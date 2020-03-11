В Украине 5 новых случаев с подозрением коронавируса

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Среда, 11 марта 2020, 13:12

Во вторник, 10 марта, в Украине было зафиксировано пять новых случаев, где есть подозрение заболевания новым коронавирусом Covid-19.

Источник: брифинг заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко

Прямая речь: "В течение вчерашнего дня (10 марта - УП) суммарно было 5 сообщений о новых подозрениях Covid-19. Из этих пяти сообщений два образца уже поступили в вирусологическую лабораторию и по ним проводятся исследования. Три сегодня мы получим и также будем проводить исследования. О результатах проинформируем завтра".

Детали: По словам Ляшко, 10 марта в украинских лабораториях проверили 4 пробы на коронавирус, и ни одна из них не дала положительного результата.

Он добавил, что всего на данный момент исследовано 43 подозрения на новый коронавирус и только одно из них подтвердилось.

Предыстория:

  • Сейчас на коронавирус заболели 6 граждан Украины: 4 - на борту Diamond Princess, 1 - в Неаполе, Италия, 1 случай зафиксировали в Украине в Черновицкой области.

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Евгений Кизилов, УП
Темы: коронавирус эпидемия Украина


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