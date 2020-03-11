Рада офіційно відхрестилася від візиту Медведчука і Ко до Путіна

Верховна Рада повідомила, що не уповноважувала народних депутатів від "Опозиційна платформа - За життя" зустрічатися з представниками Держдуми та президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: пресслужба апарату Верховної Ради

Дослівно: "Щодо зустрічей народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа - За життя" із представниками Державної Думи та президентом Російської Федерації 10 березня 2020 року, повідомляємо, що ці зустрічі відбулися за ініціативи політичної партії "Опозиційна платформа - За життя".

Керівництво та представники вказаної фракції не були уповноважені вести перемовини від імені Верховної Ради, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не погоджувалось".

Деталі: Крім того, нардепи, які поїхали у Москву, відрядження в апараті ВР не оформлювали.

Таким чином, у ВР стверджують, що парламентарі від "ОПЗЖ" здійснили приватну поїздку до Росії, а під час зустрічей з депутатами Держдуми та Путіним висловлювали позицію виключно своєї політичної сили.

Нардеп від "Голосу" Андрій Осадчук у зв'язку із цим написав у Facebook, що політикам, які "їздять на сепаратні перемовини з Росією", має загрожувати "ув'язнення строком від 13 до 15 років з можливою конфіскацією майна".

Осадчук додав, що це закладено в законопроєкті, який "Голос" вніс в парламент 2019 року: кримінальна відповідальність за несанкціоновані переговори з ворогом.

Нардеп додав, що "Слуга народу" блокує проходження і ухвалення законопроєкту.

Що було раніше: 11 березня стало відомо, що у Москві лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук проводить зустріч зі свої кумом та президентом Росії Володимиром Путіним, який окупував український Крим і веде війну на Донбасі.

Медведчук у Москві говорив про "парламентський вимір "нормандського формату".