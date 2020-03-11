Рада официально открестилась от визита Медведчука и Ко к Путину

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Среда, 11 марта 2020, 13:30

Верховная Рада сообщила, что не уполномочила народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" встречаться с представителями Госдумы и президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: пресс-служба аппарата Верховной Рады

Дословно: "Относительно встречи народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с представителями Государственной Думы и президентом Российской Федерации 10 марта 2020 года, сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось".

Детали: Кроме того, нардепы, которые поехали в Москву, командировки в аппарате ВР не оформляли.

Таким образом, в ВР утверждают, что парламентарии от "ОПЗЖ" совершили частную поездку в Россию, а во время встреч с депутатами Госдумы и Путиным выражали позицию исключительно своей политической силы.

Что было раньше: 11 марта стало известно, что в Москве лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук проводит встречу со свои кумом и президентом России Владимиром Путиным, который оккупировал украинский Крым и ведет войну на Донбассе.

Медведчук в Москве говорил о "парламентском измерение" нормандского формата".

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Медведчук Путин Росcия


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