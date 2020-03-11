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Рада официально открестилась от визита Медведчука и Ко к Путину

Среда, 11 марта 2020, 12:30
Рада официально открестилась от визита Медведчука и Ко к Путину

Верховная Рада сообщила, что не уполномочила народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" встречаться с представителями Госдумы и президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: пресс-служба аппарата Верховной Рады

Дословно: "Относительно встречи народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" с представителями Государственной Думы и президентом Российской Федерации 10 марта 2020 года, сообщаем, что эти встречи состоялись по инициативе политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Руководство и представители указанной фракции не были уполномочены вести переговоры от имени Верховной Рады, а обсуждение ими любых вопросов во время их поездки не соглашалось".

Детали: Кроме того, нардепы, которые поехали в Москву, командировки в аппарате ВР не оформляли.

Таким образом, в ВР утверждают, что парламентарии от "ОПЗЖ" совершили частную поездку в Россию, а во время встреч с депутатами Госдумы и Путиным выражали позицию исключительно своей политической силы.

Нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук в связи с этим написал в Facebook, что политикам, которые "ездят на сепаратные переговоры с Россией", должно угрожать "заключение сроком от 13 до 15 лет с возможной конфискацией имущества".

Осадчук добавил, что это заложено в законопроекте, который "Голос" внес в парламент в 2019 году: уголовная ответственность за несанкционированные переговоры с врагом.

Нардеп добавил, что "Слуга народа" блокирует прохождение и принятие законопроекта.

Что было раньше: 11 марта стало известно, что в Москве лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук проводит встречу со свои кумом и президентом России Владимиром Путиным, который оккупировал украинский Крым и ведет войну на Донбассе.

Медведчук в Москве говорил о "парламентском измерение" нормандского формата".

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаМедведчукПутинРосcия
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