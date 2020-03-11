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Медведчук обговорив з Путіним у Москві, як примусити Україну до миру на умовах Росії

Середа, 11 березня 2020, 11:24
Медведчук обговорив з Путіним у Москві, як примусити Україну до миру на умовах Росії

Лідер партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук поговорив у Москві про "парламентський вимір "нормандського формату" з президентом Росії Володимиром Путіним, який окупував український Крим і веде війну на Донбасі.

Джерело: пресслужба ОПЗЖ

Пряма мова Путіна: "Віктор Володимирович, ви мені колись говорили про це, В'ячеслав Вікторович (голова Держдуми В'ячеслав Володін, який також був присутній – ред.) недавно ще поінформував про те, що у вас ідея створити парламентський вимір "нормандського формату". Мені здається, хороша ідея. Ми якось - не пам'ятаю вже коли, але деякий час назад - вже обговорювали цю тему.

Звичайно, якщо парламентарії на Україні, в Росії, в Німеччині і у Франції підтримають те, що робиться на рівні виконавчої влади, мені здається, це було б дуже добре, до місця. І я дуже розраховую на те, що у вас це вийде - сподіваюся, теж за підтримки адміністрації Президента України. Ми зі свого боку завжди готові включитися.

Я знаю настрій і французьких, і німецьких колег на цю роботу. І єдине, що можу зробити - це побажати вам успіхів".

Деталі: Медведчук на зустрічі говорив про бажання створити міжпарламентське об'єднання депутатів всіх чотирьох держав учасниць "нормандського формату" нібито для того, щоб "посприяти главам держав в питаннях мирного врегулювання".

Він заявив, що Верховна Рада має прийняти закони про вибори на Донбасі, амністію, особливий статус і зміни в Конституцію, а тому "допомога наших колег і Державної Думи, і парламентів Франції та Німеччини тут була б не просто доречна, вона б була корисною".

Що було раніше: У січні Медведчук зустрічався у Берліні з депутатами правопопулістської партії "Альтернативи для Німеччини"  (АдН), де представляв ініціативу міжпарламентського діалогу країн "нормандського формату".

На зустріч із Медведчуком були запрошені представники всіх парламентських фракцій Німеччини, однак в основному були присутні представники АдН, які, зокрема, активно виступають за зняття санкцій з Росії, чимало з них вважають анексію Криму Росією "легітимною".

Від фракції СДПН взяли участь двоє депутатів, які зазначили, що розглядатимуть участь в ініціативі Медведчука, якщо у Верховній Раді її підтримає фракція "Слуга народу".

Представники інших партій запрошення проігнорували.

Після цієї зустрічі представники АдН приїхали до окупованого Луганська, де взяли участь в заході угруповання "ЛНР".

Нещодавно депутат від ОПЗЖ Олег Волошин відвідав Францію, де мав зустріч із депутатом Національної асамблеї  від партії "Республіканці" Жаном-Люком Рейтцером, який, як виявилсь, заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

Тепер депутат від ОПЗЖ перебуває в самоізоляції.

Нагадаємо:

  • За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінМедведчукДонбаснормандський формат
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