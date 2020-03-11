Які заходи у Києві скасують через коронавірус – протокол КМДА

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Середа, 11 березня 2020, 14:04

Київська міська державна адміністрація вирішила також призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів, роботу розважальних центрів та розважальних зон в шопінг молах, щоб уникнути можливого поширення коронавірусу.

Джерело: протокол засідання Постійної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій " Про додаткові заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID 19)"

Дослівно: "Вирішили: З метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції (COVID-19) на території міста Києва… ввести обмежувальні заходи… з 00 год. 00 хв. 12.03.2020 до 31.03.2020 року, а саме:

  • призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти усіх типів, форм власності міста Києва;
  • призупинити освітній процес у вищих навчальних закладах;
  • обмежити проведення спортивних заходів на території м.Києва;
  • призупинити роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів, тощо;
  • призупинити роботу розважальних центрів;
  • призупинити роботу розважальних зон в шопінг молах;
  • забезпечити обмеження проведення масових заходів на території м.Києва (більше 60 осіб), до участі в заходах допускати лише осіб , які пройшли термометрію;
  • забезпечити недопущення до роботи працівників підприємств та установ міста Києва з ознаками інфекційного захворювання".

Деталі: Наразі протокол комісії направляють до відповідних установ, організацій, торговельних мереж, торгівельно-розважальних закладів для виконання.

Також повідомляється, що у Києві підготували до прийому хворих на коронавірус Covid-19 7 лікарень.

Що було раніше: 11 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ іде на карантин. Зокрема, повідомлялося, що з 12 березня і до кінця місяця усі освітні заклади столиці закривають на карантин, щоб запобігати поширенню коронавірусу.

Українська правда
Теми: Київ коронавірус


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