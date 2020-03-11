Какие мероприятия в Киеве отменят из-за коронавируса – протокол КГГА

Киевская городская государственная администрация решила приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий, работу развлекательных центров и развлекательных зон в шопинг молах, чтобы избежать возможного распространения коронавируса.

Источник: протокол заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "О дополнительных мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)"

Дословно: "Решили: С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Киева ... ввести ограничительные меры ... с 00 ч. 00 мин. 12.03.2020 до 31.03.2020 года, а именно:

приостановить образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического) образования всех типов, форм собственности города Киева;

приостановить образовательный процесс в высших учебных заведениях;

ограничить проведение спортивных мероприятий на территории Киева;

приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д.;

приостановить работу развлекательных центров;

приостановить работу развлекательных зон в шопинг молах;

обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, прошедших термометрию;

обеспечить недопущение к работе сотрудников предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания".

Детали: Сейчас протокол комиссии направляют в соответствующие учреждения, организации, торговые сети, торгово-развлекательные заведения для выполнения.

Также сообщается, что в Киеве подготовили к приему больных коронавирусом Covid-19 7 больниц.

Что было раньше: 11 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев идет на карантин. В частности сообщалось, что с 12 марта и до конца месяца все образовательные учреждения столицы закрывают на карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.