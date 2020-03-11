КМДА: Швидкі тестсистеми на коронавірус – не для приватного використання

Громадяни не зможуть самотужки використовувати швидкі тести на коронавірус, київська влада закупила тестсистеми для використання у лікарнях.

Джерело: перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу у КМДА

Пряма мова Поворозника: "Це тестсистеми не для приватного використання. Це тест-система для використання в умовах лікарні. Воно може бути в аптеках, але воно використовуються виключно в лікарняних закладах.

Тому що це питання з забором крові. Щоб у нас не вийшло так, що ми тестуємося вдома від коронавірусу, а на ранок виявляємося зараженими гепатитом або туберкульозом. Це питання виключно до лікарняних закладів".

Деталі: У КМДА дали зрозуміти, що тести будуть безкоштовними і рецепти на тест-системи не виписуватимуть.

Поворозник сказав: "Які рецепти в лікарнях? Якщо в лікарню потрапляє хворий, відповідним чином вживаються усі заходи для того, щоб поставити йому діагноз швидко. Ці тести дадуть можливість протягом 30 хвилин встановити діагноз".

Київ закупив тестсистеми самостійно, без залучення Міністерства охорони здоров’я. Скільки коштів на це пішло, Поворозник не зміг сказати.

Сам препарат зареєстрували в України 6 березня, Станом на вечір 10 березня у столиці було уже 2 тисячі експрес- систем. Для підтвердження діагнозу аналізи будуть направляти в лабораторії.

Столиця підготувала 7 лікарень: дві дорослих, дві дитячих і один пологовий будинок. Закуплені тестсистеми підуть туди.

Поворозник також наголосив, що спеціальних ліків від Covid 2019 немає – його лікують противірусними препаратами.