Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КМДА: Швидкі тестсистеми на коронавірус – не для приватного використання

Середа, 11 березня 2020, 14:12
КМДА: Швидкі тестсистеми на коронавірус – не для приватного використання

Громадяни не зможуть самотужки використовувати швидкі тести на коронавірус, київська влада закупила тестсистеми для використання у лікарнях.

Джерело: перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу у КМДА

Пряма мова Поворозника: "Це тестсистеми не для приватного використання. Це тест-система для використання в умовах лікарні. Воно може бути в аптеках, але воно використовуються виключно в лікарняних закладах.

Тому що це питання з забором крові. Щоб у нас не вийшло так, що ми тестуємося вдома від коронавірусу, а на ранок виявляємося зараженими гепатитом або туберкульозом. Це питання виключно до лікарняних закладів".

Деталі: У КМДА дали зрозуміти, що тести будуть безкоштовними і рецепти на тестсистеми не виписуватимуть.

Поворозник сказав: "Які рецепти в лікарнях? Якщо в лікарню потрапляє хворий, відповідним чином вживаються усі заходи для того, щоб поставити йому діагноз швидко. Ці тести дадуть можливість протягом 30 хвилин встановити діагноз".

Київ закупив тестсистеми самостійно, без залучення Міністерства охорони здоров’я. Скільки коштів на це пішло, Поворозник не зміг сказати.

Сам препарат зареєстрували в України 6 березня, Станом на вечір 10 березня у столиці було уже 2 тисячі експрес- систем. Для підтвердження діагнозу аналізи будуть направляти в лабораторії.

Столиця підготувала 7 лікарень: дві дорослих, дві дитячих і один пологовий будинок. Закуплені тестсистеми підуть туди.  

Поворозник також наголосив, що спеціальних ліків від Covid 2019 немає – його лікують противірусними препаратами.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Київепідеміяздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: